“التأمينات الاجتماعية”: صرف معاش نوفمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي “ساند”

بلادي – الرياض :أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الأحد)، صرف معاش شهر نوفمبر، لأصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وكانت المؤسسة قد أعلنت بداية شهر أكتوبر الماضي إيقاف دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا للمنشآت التي لم يشملها التمديد وإعادة تفعيل اشتراكاتهم لدى نفس ‏صاحب العمل، على أن يتم تسجيلهم بأثر رجعي اعتبارا من 1 أكتوبر الماضي، ويلتزم صاحب العمل بدفع أجورهم واشتراكاتهم بشكل كامل.