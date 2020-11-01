“البوتاسيوم”.. فوائده وأعراض نقصه وأضراره

بلادي – الرياض :يعد عنصر البوتاسيوم من العناصر المهمة لجسم الإنسان، لما له من فوائد، بينها تقليل القلق والتوتر، والتحكم في ضغط الدم، وغيرها من الفوائد.

وفي هذا التقرير يمكننا التعرف على فوائد البوتاسيوم وأين يتوافر إضافة للأعراض المصاحبة لنقصه في الجسم.

فوائد البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على الكالسيوم، وزيادة كثافة المعادن في العظام، كما يعزز تنظيم مستوى السوائل في الجسم، إضافة لمعالجة التمثيل الغذائي من الدهون والكربوهيدرات.

ويقلل البوتاسيوم القلق والتوتر، ويعمل كمهدئ للإجهاد المزمن، ويحافظ على صحة القلب والكليتين، بإفراز البول، ويفيد في إعادة التوازن لضغط الدم.

ويمكن أيضًا أن يعمل على توسيع الأوعية الدموية، لتخفيف ضغط الدم فيها، ويمكن لمريض السكر الاستفادة منه لتجنب التعرق والصداع والضعف والعصبية.

وهناك فوائد لا يمكن إهمالها، إذا ما انتقلنا إلى الأعصاب، فالبوتاسيوم يحفز النشاط العصبي، ويمنع التشنجات، ويسمح توافره في الجسم بوصول الأكسجين للدماغ.

فيما تنتج تشنجات العضلات من انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم، وتمنع هذه الحالة بتناول “موزة” يوميًا، وذلك لغنى الموز بهذا العنصر.

ويحافظ على الذاكرة، لما يلعبه من دور رئيس في الحفاظ على التوصيل الكهربائي للدماغ، وعندما تختل قنوات البوتاسيوم، فنحن أمام خطر الإصابة بأمراض الصرع.

أين يتوافر؟

يمكننا الحصول على البوتاسيوم، من الحمضيات، والحبوب، والخضار، وسمك السلمون، والدجاج، والحليب كامل الدسم، وعصائر الفاكهة الطازجة، واللوز.

وأيضًا يوجد في المكسرات، والبطاطا، والموز، والأفوكادو، ومياه جوز الهند.

نقص البوتاسيوم

قد يؤدي نقص البوتاسيوم، إلى الشعور بالتعب والإرهاق، وضعف العضلات، وعدم انتظام ضربات القلب، والخفقان، وفقر الدم.

كما يؤدي للإصابة بالصداع الشديد، وارتفاع ضغط الدم، وألم الأمعاء، وتورم الغدد ومرض السكري.

الإفراط في البوتاسيوم

قد تظهر بعض الأعراض نتيجة الإفراط في تناول البوتاسيوم مثل التنفس المضطرب، ووخز في اليدين والقدمين، وعدم انتظام ضربات القلب، لذلك يجب استشارة الطبيب في حال الشعور بهذه الأعراض.