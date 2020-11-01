في عملية استغرقت 12 ساعة.. استئصال ورم من قلب مريضة بجازان

بلادي – الرياض :تمكن فريق طبي متخصص في جراحات القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من استئصال ورم من داخل الأذين الأيمن لقلب مريضة، خلال عملية استغرقت 12 ساعة. وأوضح المستشفى أن الفحوصات والتحاليل الطبية التي أجريت للمريضة كشفت وجود ورم حجمه 8 في 9 سم؛ داخل الأذين الأيمن متصل بالحاجز الأذيني وممتد إلى الوريد الأجوف السفلي مع ارتجاع شديد بالصمام ثلاثي الشرفات. وأبان أنه تم إخضاع المريضة لعملية قلب مفتوح عاجلة لاستئصال الورم وإصلاح الجدار الأذيني والصمام ثلاثي الشرفات، والوريد الأجوف السفلي، وبعدها تم نقل المريضة إلى العناية المركزة ثم إلى الجناح الطبي بعد استقرار حالتها وتماثلها للشفاء.

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