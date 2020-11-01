“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار في عدد من المناطق وأتربة مثارة وضباب في أخرى

بلادي – الرياض :أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد)، تنبيهات بأمطار رعدية في عدد من مناطق المملكة، وأتربة مثارة وأمطار، وضباب في أخرى.

ونبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، من أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية، بعدد من المدن بمناطق، مكة المكرمة، وعسير، وجازان، والباحة، وتبدأ الحالة عند الساعة 12 ظهرا وتستمر حتى الـ8 مساء، وفي بعض مدن منطقة مكة تستمر حتى التاسعة مساء.

وأبانت أنه يتوقع أن تشهد بعض مدن المدن بمناطق المدينة المنورة، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك؛ أتربة مثارة وأمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية

وأضافت أن الحالة المناخية تبدأ في الجوف عند الساعة 10 صباحاً، وفي الحدود الشمالية الساعة 11 صباحاً، وستستمر حتى 11 ليلاً، أما في المدينة المنورة فتبدأ 12 ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساء، أما في بعض مدن تبوك فستكون من 8 صباحاً وحتى 8 مساء، وفي أخرى تستمر حتى 6 مساء.

وأشارت الهيئة إلى أن مدن الأحساء والجبيل، والخبر، والدمام، والقطيف، وبقيق، ورأس تنورة بالمنطقة الشرقية تشهد حالياً ضبابا يصحبه تدن في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة ستستمر حتى العاشرة صباحاً.