نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط السيارات من مصرف الراجحي مباشر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عروض تقسيط السيارات من مصرف الراجحي سواء على السيارات الحديثة موديل 2021 أو على السيارات الجديدة ذات الموديلات القديمة نسبيًا مثل موديلات 2021 وما قبلها حيث تعتبر هذه الفترة من العام فترة التخفيضات أو التنزيلات الكبيرة في أسعار السيارات.

التأمين الشامل على عروض تقسيط السيارات من مصرف الراجحي

يعتبر التأمين الشامل أحد أهم المزايا التي تتنافس معارض السيارات ووكلاء السيارات في المملكة على توفيرها نظرًا لما توفره من أمان لصاحب السيارة حيث تغطي وثيقة التأمين الشامل العديد من المخاطر وتحقق للمؤمن عليه المنافع التالية :

تتحمل شركة التأمين قيمة السيارة كاملة ومن هذا المنطلق جاء اسم تأمين السيارات الشامل حيث لا يتحمل صاحب السيارة أية مبالغ مالة .

يغطي التأمين الشامل الحالات التالية :

حالات السرقة. حالات الحريق السيول والفيضانات . حوادث الطرف الثالث. الإصابات والوفيات. الصيانة لدى الوكيل المعتمد. قطع غيار أصلية. تقسيط أسعار سيارات التأمين الشامل على دفعات شهرية. يتم تقدير ثمن السيارة بسعر المعرض اليوم في حال السرقة أو الحريق. يمكن في بعض الحالات تأجير سيارة من شركة التأمين لصاحب السيارة لحين شراء مركبة جديدة أو إصلاح سيارته.

خيارات تقسيط السيارات من مصرف الراجحي

هناك نوعين من تقسيط السيارات في مصرف الراجحي يوفران احتياجات مختلفة بحسب كل حالة على النحو التالية :

أولا : تمويل السيارات من خلال التأجير المنتهي بالتملك حيث يتم تقسيم سعر السيارة إلى دفعات شهرية يقوم المشتري بدفع للبنك نهاية كل شهر ويتم تحديد دفعات كبيرة مجمعة في حال رغبة العميل تسريع التملك وعدم الانتظار حتى نهاية مدة التأجير.

هذا النوع مرحب به لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يرغبون في التعامل بالمرابحة أو من خلال دفع فائدة على القروض حيث تعتبر العلاقة القائمة بين البنك والعميل علاقة إجارة وفق الشريعة الإسلامية. في هذا النوع تكون السيارة باسم العميل ويمكنه ترخيصها باسمه وبيعها والتنازل عنها لشخص آخر .

ثانيا : تمويل السيارات من بنك الراجحي بالمرابحة