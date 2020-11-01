“كانون” تكشف النقاب عن كاميرا PowerShot ZOOM المدمجة

أوصاف الفارس

كاميرا صغيرة بحجم الجيب وبقدرات تكبير/ تصغير فائقة تتيح للمستخدمين التقاط أجمل الصور

جدّة، المملكة العربية السعودية ، 1 نوفمبر 2020: أعلنت”كانون الشرق الأوسط” عن إطلاق كاميرا PowerShot ZOOM الجديدة التي تتميز بوزنها الخفيف وحجمها الصغير الذي يعادل حجم راحة اليد، وبدقتها البالغة 12 ميجابكسل مع ميزة تثبيت الصورة وإمكانية التكبير/التصغير بمعدل 3 درجات توقف، وهي مصممة خصيصاً لتمكين المستخدمين من التقاط أجمل الصور واستعادة أروع اللحظات بأدق التفاصيل. وتمثل الكاميرا مفهوماً ديناميكياً مبتكراً على صعيد تصميم المنتجات وسهولة الاستخدام، فهي سهلة الحمل ومزودة بعدسة أحادية ثابتة وقادرة على التقريب الفائق وتصوير مقاطع الفيديو بالدقة الكاملة (Full HD). وبفضل قدرتها على التبديل السريع بين الأبعاد البؤرية مقاس 100 مم و400 مم و800 مم1 ، تعد الكاميرا الرقمية المدمجة خياراً مثالياً للعائلات الراغبة بالتمتع بالأنشطة في الهواء الطلق أو لعشاق الطبيعة الراغبين بتصوير لقطات قريبة لأشكال الحياة البرية.

وتتيح الكاميرا للمستخدمين تصوير الأشياء البعيدة كأنها أمامهم بالضبط. وسواء كنتم ترغبون بتصوير أطفالكم أثناء المباريات الرياضية أو لمحتم طائراً نادراً، فإن خاصية التكبير بمعدل 3 درجات توقف توفر مزايا التكبير البصري والرقمي الفوري، كما أن الكاميرا تتيح إمكانية التركيز البؤري الحاد على الأهداف البعيدة بفضل قدرتها على التبديل السريع بين الأبعاد البؤرية مقاس 100 مم و400 مم؛ وغالق العدسة بأبعاد f/5,6 وf/6,3 على التوالي. وتمثل ميزة التكبير الرقمي الإضافي بمقاس 800 مم خياراً مثالياً لهواة مراقبة الطيور واستكشاف الطبيعة. ورغم أن وزنها لا يزيد عن 145 جراماً فقط، إلا أن الكاميرا تتميز بمستوى تكبير رائع مقارنة بحجمها، فتصميم الكاميرا الأحادية يوفر للمستخدمين حرية التقاط صور ثابتة ولقطات فيديو فائقة الوضوح دون الحاجة إلى معدات إضافية، وهي مثالية لالتقاط أهم اللحظات الخاصة ساعة حدوثها.

سهولة التحكم

نظراً لتصميمها المبسط والمريح، تتميز كاميرا PowerShot ZOOM بسهولة الاستخدام والقدرة على تحقيق نتائج مذهلة. وتأتي الكاميرا مزودة بخمسة أزرار تحكم يمكن الوصول لها باستخدام يد واحدة لالتقاط الصور الثابتة أو الفيديو فائق الوضوح أثناء التصوير والعرض، إضافة إلى إمكانية عرض قائمة المهام على الشاشة لمزيد من السهولة. وتتميز الكاميرا بشاشة مبسطة لعرض قائمة المهام، مما يتيح تشغيلها واستخدامها بمنتهى السهولة والبساطة. أما التحكم التلقائي الكامل بالصور الثابتة ولقطات الفيديو فائقة الوضوح بدقة 1080p وبصيغة MP4، فيمنح المستخدمين حرية التقاط صور لأثمن اللحظات العائلية مثل الرحلات إلى حديقة الحيوان أو اليوم الأول في الملعب لأطفالهم، دون القلق بشأن تغيير إعدادات الكاميرا. كما يتميز محدد المناظر الإلكتروني الذكي (EVF) بتصميم يمنح المستخدمين رؤية مميزة فائقة الوضوح للمشاهد التي يودون تخليدها.

ويساعد معالج الصور DIGIC 8 القوي على التقاط صور فائقة الدقة وغنية بالألوان، ليضفي على لحظاتكم مزيداً من البهجة، إضافة إلى خاصية التصوير المستمر بسرعة 10 إطارات في الثانية لالتقاط صور الأهداف المتحركة. وبوجود المستشعر ذو الدقة العالية 12 ميجابكسل وقدرته على القراءة السريعة، يمكن للمستخدمين التقاط صور للحياة البرية أثناء الحركة. وبفضل التركيز البؤري التلقائي المتواصل والمقترن مع خيارات تتبع الوجه والتركيز البؤري التلقائي للقطة واحدة، تُعتبر PowerShot ZOOM كاميرا مثالية لالتقاط أجمل اللحظات العائلية.

أما مثبت الصور البصري المتقدم، فيتيح لمستخدمي كاميرا PowerShot ZOOM التقاط صور ثابتة فائقة الوضوح أثناء التصوير أو عند مراقبة الأهداف البعيدة. كما تتميز الكاميرا خفيفة الوزن ببطارية ذات عمر طويل وتصل إلى الشحن الكامل من الأجهزة المتوافقة مع مداخل USB Type-C® USB-PD في أقل من ساعتين، مما يجعلها مثالية للتصوير أثناء الرحلات.

سهولة الاتصال ومشاركة التجارب

للاحتفاظ بأجمال الذكريات، تتيح كاميرا PowerShot ZOOM من “كانون” للمستخدمين نسخ الصور وتصفحها ووضع العلامات الجغرافية عليها من خلال هواتفهم الذكية بفضل خاصية الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi) المعززة بتقنية البلوتوث. وباستخدام كلا الميزتين، يمكن للمستخدمين التقاط الصور الثابتة عن بعد عبر تطبيق Canon Camera Connect من خلال خاصية Live View. وفي حال قام أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة بإنشاء اتصال بين هواتفهم الذكية والكاميرا مسبقاً، فيمكنهم رؤية ما يراه المصور عبر عدسة الكاميرا مباشرة إن كانوا على مقربة منه. وتضمن كاميرا PowerShot ZOOM للمستخدمين تجربة تصوير استثنائية وتخليد أجمل اللحظات ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة بسهولة.

