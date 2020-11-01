نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع قرض شخصي بدون تحويل الراتب لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع قرض شخصي بدون تحويل الراتب لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية تقدم شركة مرابحة مرنة العديد من الباقات التمويلية المتنوعة والتى تتميز بسرعة والسهولة فى التنفيذ وتهدف شركة مرابحة مرنة فى تحقيق كل أمال العملاء المالية وتسعى أيضاً شركة مرابحة مرنة للتوسع والانتشار في المملكة العربية السعودية من خلال مواقع كثيرة لكي تكون الأقرب للعملاء وفي مقال اليوم سوف نشرح أسرع تمويل شخصي لدى شركة مرابحة مرنة فيمكنك الحصول على القرض براتب ثلاثة ألاف ريال كحد أدني ويتميز هذا التمويل الشخصي بأنه قرض لا يحتاج لتحويل الراتب

مزايا القرض الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة

تسعى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية لتقديم أفضل القروض التمويلية سواء للأفراد أو المؤسسات

هذا القرض الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة يتميز بأنه لا يحتاج لتحويل الراتب

التمويل لدي شركة مرابحة مرنة يتميز بأنه تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة

هذا القرض الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة يتميز بأن العميل يستطيع الحصول عليه عندما يكون راتبه لا يقل عن 3000 ريال كحد أدني

القرض لدى شركة مرابحة مرنة يتميز بمدة سداد طويلة تصل إلى 60 شهر

القرض الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة به ميزة هامش ربح تنافسي

تصل قيمة القرض الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة إلى 250 ألف ريال

شروط الحصول على أسرع قرض شخصي لدى شركة مرابحة مرنة

لقد وفرت شركة مرابحة مرنة هذا القرض الشخصي للعملاء الذى تتوافر لديهم مجموعة من الشروط وهي

على العميل المتقدم للحصول على القرض إلا يقل عمره عن 18 عام وقت طلب الحصول على القرض لدى شركة مرابحة مرنة

يشترط ان يكون العميل المتقدم سعودي

على العميل المتقدم للحصول على القرض لا يقل راتبه الشهري عن 3000 ريال وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي ولا يقل عن 6000 ريال للعاملين بالقطاع الخاص

لابد على العميل المتقدم للحصول على القرض أن يكون قد قضى مدة 3 أشهر في القطاع الحكومي وسنه للعاملين بالقطاع الخاص

المستندات المطلوبة للحصول على أسرع قرض شخصي لدى شركة مرابحة مرنة