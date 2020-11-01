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عمر شويل - جدة أسرع قرض شخصي بدون تحويل الراتب لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية تقدم شركة مرابحة مرنة العديد من الباقات التمويلية المتنوعة والتى تتميز بسرعة والسهولة فى التنفيذ وتهدف شركة مرابحة مرنة فى تحقيق كل أمال العملاء المالية وتسعى أيضاً شركة مرابحة مرنة للتوسع والانتشار في المملكة العربية السعودية من خلال مواقع كثيرة لكي تكون الأقرب للعملاء وفي مقال اليوم سوف نشرح أسرع تمويل شخصي لدى شركة مرابحة مرنة فيمكنك الحصول على القرض براتب ثلاثة ألاف ريال كحد أدني ويتميز هذا التمويل الشخصي بأنه قرض لا يحتاج لتحويل الراتب
مزايا القرض الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة
تسعى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية لتقديم أفضل القروض التمويلية سواء للأفراد أو المؤسسات
- هذا القرض الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة يتميز بأنه لا يحتاج لتحويل الراتب
- التمويل لدي شركة مرابحة مرنة يتميز بأنه تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة
- هذا القرض الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة يتميز بأن العميل يستطيع الحصول عليه عندما يكون راتبه لا يقل عن 3000 ريال كحد أدني
- القرض لدى شركة مرابحة مرنة يتميز بمدة سداد طويلة تصل إلى 60 شهر
- القرض الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة به ميزة هامش ربح تنافسي
- تصل قيمة القرض الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة إلى 250 ألف ريال
شروط الحصول على أسرع قرض شخصي لدى شركة مرابحة مرنة
لقد وفرت شركة مرابحة مرنة هذا القرض الشخصي للعملاء الذى تتوافر لديهم مجموعة من الشروط وهي
- على العميل المتقدم للحصول على القرض إلا يقل عمره عن 18 عام وقت طلب الحصول على القرض لدى شركة مرابحة مرنة
- يشترط ان يكون العميل المتقدم سعودي
- على العميل المتقدم للحصول على القرض لا يقل راتبه الشهري عن 3000 ريال وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي ولا يقل عن 6000 ريال للعاملين بالقطاع الخاص
- لابد على العميل المتقدم للحصول على القرض أن يكون قد قضى مدة 3 أشهر في القطاع الحكومي وسنه للعاملين بالقطاع الخاص
المستندات المطلوبة للحصول على أسرع قرض شخصي لدى شركة مرابحة مرنة
- تقديم مستند تعريف لدى جهة العمل ويوضح فيه الراتب وتاريخ بدء العمل
- على العميل تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر
- على العميل المتقدم للحصول على التمويل تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية
- تقديم ما يوضح العنوان الوطني للعميل المتقدم
- على العميل زيارة موقع شركة مرابحة مرنة بالمملكة لتقديم الطلب
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