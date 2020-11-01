نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا رابط جلسة التقاضي الالكتروني وطريقة الاستفادة منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة التقاضي الالكتروني هي واحدة من الخدمات التي عملت على تقديمها الحكومة السعودية ، مؤخرا بهدف تسهيل المعاملات التي يحتاج اليها المواطن، ويتم إنجازها في وقت أسرع و بمجهود أقل، وتعرف تلك الخدمة على أنها خدمة إلكترونية تساعد كلا من أطراف النزاع والممثلين عنهم في الترافع الإلكتروني، وذلك عبر بوابة ناجز اضافة لكونها تسكح لكافة الأطراف السابق ذكرها بأن تقوم بالرد على الطلبات التي تطرحها الدائرة، دون أن تحتاج إلى مراجعة المحكمة في هذا، علما بأن ذلك يشمل جميع قضايا التي تتخذ مسار التقاضي عن بعد، ولاستخدام تلك الخدمة يكون من خلال خطوات بسيطة نوضحها لكم في السطور القادمة .

خطوات التقديم على خدمة التقاضي الالكتروني

يتم تقديم طلب الخدمة ، من خلال عدة خطوات بسيطة ، وهي:

الدخول الى الموقع الالكتروني لـــــ ” بوابة ناجز najiz.sa “

الدخول الى الخدمات الالكترونية

الدخول الى خدمة التقاضي الإلكتروني

يتم الضغط على القضية المطلوبة

القيام بتعبئة كافة البيانات المطلوبة

يتم الاضغط على تقديم الطلب

الدخول قائمة الطلبات حيث يمكن تتبع الطلب الذي تم تقديمه .

مزايا رابط جلسة التقاضي الالكتروني وطريقة الاستفادة منه

وقد كشف اليوم المتحدث الرسمي لوزارة العدل، عن المزيد من الخدمات التي طرحتها الوزارة مؤخرا من أجل تسهيل إجراءات التقاضي الالكتروني، حيث عملت الوزارة على إتاحة رابط يمكن للمستفيد أن يقوم بالدخول بشكل مباشر الى الجلسة المرئية دون الحاجة الى انتظار رابط الجلسة عبر رسالة نصية.

أما عن المزايا التي يتيحها هذا الرابط أمام المستفيد ، فيه كالتالي :

كيفية انعقاد الجلسة المرئية .

الجلسات .

الطلبات .

الدعاوى .

القرارات .

الحكام .

من ناحية أخرى فقد شاركت وزارة العدل، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر” ، تغريدة كشفت فيها عن الهدف من وراء طرح الخدمات الالكترونية المستمرة، و تطوير تلك الخدمات بصفة مستمرة وذلك من أجل:

تسهيل عملية التقاضي الالكتروني على كافة أطراف النزاع و خاصة المستفيدين.

رفع كلا من جودة و كفاءة الخدمات الالكترونية الخاصة بالتقاضي الالكتروني

كما أكدت الوزارة بأن التحسينات التي تقوم بها على خدمة التقاضي الالكتروني، تأتي نتيجة للصعوبات التي يتم الإبلاغ عنها أي من الأطراف التي تتشارك في العكلية القضائية .