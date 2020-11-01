نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن طلب مقطوعة الضمان الاجتماعي ورابط التسجيل بالمقطوعة للمستفيدين الجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقطوعة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية تعد من البرامج الاجتماعية الهامة التي يتم صرفها للكثير من المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط الصرف المعلنة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تعد مقطوعة الضمان من الأمور الهامة في حياة الكثير من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، حيث تصرف الوزارة مقطوعة الضمان للأسر محدودة الدخل والتي تعاني من مشاكل مالية، وتوفر الوزارة طرق عديدة من أجل التسجيل في مقطوعة الضمان والاستعلام عن الموعد الخاص بصرفها، وذلك عبر الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتأتي مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي مقياس حقيقي للوقوف بجانب المواطن السعودي وتحقيق الدور الاجتماعي للدولة، ومساعدة جميع المواطنين علي قضاء الاحتياجات المختلفة، وسوف نوضح لكم رابط التسجيل والاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي.

شروط التسجيل بمقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

التسجيل بمقطوعة الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية له بعض الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين الراغبين في الحصول علي مقطوعة الضمان، والتي بناءً عليها يتم الحصول علي موافقة الوزارة من أجل صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، وفيما يلي شروط مقطوعة الضمان:

عمر المواطن يجب ألا يقل عن 35 عام فقط، حتي يستطيع أي مواطن التقديم علي مقطوعة الضمان الاجتماعي.

أن يحمل المواطن الجنسية السعودية فقط دون جنسيات أخري داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون المواطن من فئة أصحاب الأسر محدودة الدخل والأقل من حيث الدخل .

عدم امتلاك المواطن أي سجل تجاري أو امتلاك أرض زراعية أو أملاك ذات قيمة مالية عالية.

الدخل الشهري للمواطن الغير متزوج يجب ألا يتعدى مبلغ 3000 الآف ريال، أما فيما يخص المواطن المتزوج يجب ألا يزيد راتبه عن 8680 ريال.

الأولوية الكاملة للحالات الصعبة مثل الأرامل أو المطلقات وفئة كبار السن الذين لهم الكثير من المشاكل المالية الصعبة.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1442

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرت عدة طرق من أجل الاستعلام عن المقطوعة ومنها الاستعلام الإلكتروني عن المقطوعة برقم السجل من خلال الولوج إلى موقع الوزارة الإلكتروني وزارة الموارد البشرية، والذي من خلاله يتم الاستعلام برقم السجل.