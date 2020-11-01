نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الاقامة عن طريق الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن تحديث بيانات في بنك الراجحي بعد تجديد الإقامة من خلال مصرف الراجحي السعودية مباشر والتي تعتبر من الخدمات الإلكترونية التي يوفرها البنك لجميع عملاؤه لكي يتمكنوا تصحيح المعلومات الشخصية والبيانات العامة في قاعدة بيانات البنك، من خلال هذا المقال سوف سوف نأخذكم في جولة متميزة جدا للتعرف علي خطوات تحديث البيانات البنك الراجحي الصحيحة لكي تستطيعوا من تصحيح المعلومات بشكل إلكتروني بدون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك المنتشرة في العديد من المناطق علي مستوي كافة المحافظات السعودية فرجاءً تابعونا.

تحديث بيانات في بنك الراجحي بعد تجديد الإقامة

سوف نوضح لحضراتكم طريقة تحديث حساب بنك الراجحي بعد تجديد الإقامة وذلك حتي يتمكن جميع متابعينا في المملكة العربية السعودية من تعديل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال بدون زيارة الفرع، حيث يجب اتباع الطريقة الموضحة لكم بالنقاط التالي لكي نبدأ في خطوات تحديث البيانات في الراجحي.

أولا سوف نقوم بالاتصال علي رقم الراجحي تحديث البيانات من خلال الرقم التالي 920003344. في لحظة رد برنامج الرد الألي على المكالمة سنقوم بالضغط علي زر 1 من ثم. سيطلب منك الرد الألي اختيار ارقام اخري لبعض من الخدمات في الرسالة المسجلة سنقوم بالضغط علي زر 0 من لوحة الموبايل الخاص بك من ثم. بعدها سنقوم باختيار رقم 5 من لوحة مفاتيح الهاتف الخاص بك من ثم. إدخال البيانات التي سوف يطلبها الرد الآلي الخاص بالمصرف وهي كالتالي. تأكيد تاريخ الميلاد الخاص بك عن طريق كتابة اليوم والشهر والسنة علي حسب مطلب الرد الألي من ثم. تعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح من لوحة مفاتيح الجوال الخاص بك من ثم. بعدها سوف يتم إرسال رسالة نصية على الجوال الذي تم الاتصال من خلاله من اجل تأكيد العملية.

بذلك قد نكون أوضحنا لكم خطوات تحديث البيانات في بنك الراجحي عن طريق الهاتف والتي تعتبر من ابسط الخطوات التي من خلالها يمكن تحديث بياناتك كما يمكن تحديث البيانات عبر خدمة مباشر للأفراد من الراجحي والتي تتطلب منك زيارة موقع الراجحي الرسمي علي شبكة الأنترنت من اجل تحديث البيانات عبر الهاتف ولكن بشكل إلكتروني.