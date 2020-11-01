شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم الأحد

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل إصابة 374 جديدة بفيروس “كورونا”، و 394 حالة وفاة ، و 18 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 347656 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 334236 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5420 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن من خلال إنفوجرافيك اليوم الأحد .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق ومدن المملكة كالتالي :