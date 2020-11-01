نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن رقم سداد رخصة عمل 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن رقم سداد رخصة عمل 1442ورقم السداد وتاريخ انتهاء صحية الرخصة وغيرها الكثير، كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير الوقت والجهد المبذول بإصدار موفع الكتروانى لمعرفه كافه التفاصيل الخاصة برخصة العمل ألسعودي والاستعلام عنها دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والازدحام بها ،كما أن الوزارة تعمل على تطبيق قانون ونظام العمل الذي يشمل العاملون به وتتطوير الخدمات الالكتروانية مثل باقي الخدمات الأخرى لرفع مستوى العمل والتجديد المستمر به لرفع اقتصاد المملكة بعد ألأزأمه الماضية ،كما أن تعد رخصة العمل أول الأشياء التي يهتم بها المقيم للعمل دون فرض أي عقوبات علية ، كما يجب على الكفيل استخراج رخصة العمل للعامل الوافد في فترة لا تزيد عن 90 يوما.

الاستعلام عن رقم سداد رخصة عمل

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمه المرور والرمز المرئي والضغط على دخول. الدخول إلى خدمات مكتب العمل. يتم تحديد العامل المُراد استخراج رقم السداد له من خلال إدخال رقم حدوده أو رقم إقامته ثم الضغط على تم ثم انقر على بحث. كتابة البيانات بطريقة صحيحه ودقيقة. ظهور بيانات العامل ورسوم رخصة العمل والضغط على إرسال. وجود عدة بيانات وهي رقم المنشأة واسم المنشأة والرسوم ورقم السداد. الضغط على طباعه للاستخدامها أثناء سداد رخصة العمل.

سداد رسوم رخصة العمل

الدخول على الموقع الراسمي للبنك الراجحي.

تسجيل الدخول إلى الموقع والضغط على مدفوعات.

اختيار سداد الفواتير والضغط على أصافة فاتورة جديدة.

ظهور بيانات الفاتورة بعد التأكد من كافة البيانات الموجودة بها صحيحة اضغط على تأكيد.

وصول كلمة سر على الهاتف يتم إدخالها والضغط على استمرار.

وصل رسالة اخر بتفعيل الفاتورة بنجاح ثم الضغط على إنهاء.

يتم الدخول إلى الفواتير الخاصة بك واختيار منها فاتورة وزارة العمل ومن ثم الضغط على دفع الفاتورة المحددة والضغط على تأكيد.

إرسال رسالة بنجاح عملية الدفع.

والجدير بالذكر أن الوزارة حددت 14 يوما لصلاحية الرقم وذا لم يتم تسديد رسوم رخصة العمل سوف يفقد الرقم الصحية ويتم استخراج رقم جديد ، كما أن بعض المقيمين يعانى من فقدان رقم السداد فيجب استخراج اخر بديل عنه بعد مرور 14 يوم حتى يكون انتهت صلاحية الرقم المفقود.