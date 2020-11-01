نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد وموعد صرف رواتب المتقاعدين العسكرين والمدينين الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب المتقاعدين تعمل المؤسسة العامة للتقاعد على صرف رواتب المتقاعدين في موعد محدد من كل شهر، حيث يتم إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين يوم 25 من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير ذلك الموعد في حالة وجود عطلة أسبوعية أو أجازة رسمية بالمملكة، واستعانت المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة المالية لوضع جدول ثابت لشهور السنة يوضح الموعد المحدد للصرف في كل شهر، وقد ساعد هذا الجدول في معرفة موعد الصرف.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 1442

ينتظر ملايين المتقاعدين الموعد المحدد لصرف الرواتب، بالإضافة إلى بدل غلاء المعيشة التي تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بصرفه للتخفيف من أعباء المواطن التي يواجهها الفرد في ظل الظروف الراهنة، حيث بلغ عدد المستفيدين من رواتب المؤسسة العامة للتقاعد 1.2 مليون مستفيد وهذا العدد في ازدياد كل عام سواء من المتقاعدين المدنيين والعسكريين ذكورا وإناثا بقيمة مستحقات مالية قدرها 81.7 مليار ريال سعودي وفقاً لإحصائيات وزارة المالية للعام الماضي، لذا دعت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين إلى ضرورة إبلاغ المؤسسة في حالة زواج المستفيد أو وفاته لأن الصرف في هاتين الحالتين يعرض المستفيد أو من ينوب عنه للغرامات المالية.

طرق التأكد من إيداع راتب التقاعد

قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوفير طرق عديدة للمتقاعدين للتأكد من إيداع راتب التقاعد، وذلك بإحدى هذه الطرق: