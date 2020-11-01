نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز العمرة حتى نهاية 2020 ومدة الإقامة 10 أيام من خلال تطبيق اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أشارت وزارة الحج والعمرة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن فترة الحجز التي تتعلق بالعمرة ما زالت مستمرة، ويتم الحجز في العمرة من خلال الدخول على تطبيق اعتمرنا حتى نهاية هذا العام، علماً بأن الوزارة أعلنت عن بدء استقبال المعتمرين من الخارج اليوم الموافق الأحد الموافق 1 من شهر نوفمبر، علماً بأن مدة الإقامة للأشخاص المعتمرين من الخارج 10 أيام فقط لا غير، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا تفاصيل مرحلة العمرة وخطوات التسجيل عبر تطبيق اعتمرنا.

وصول أولى رحلات المعتمرين غدا من الخارج :

ومن الجدير بالذكر أن جدة استقبلت اليوم الأحد أولى رحلات الطيران التي تنقل الركاب المعتمرين القادمين من الدول خارج المملكة العربية السعودية، علماً بأن هذه الخطوة تعد لصالح المملكة خطوة جيدة بعد أن تم تعليق العمرة والزيارة بشكل مؤقت بسبب الوضع الأخير الذي مرت به البلاد بسبب فيروس كورونا، وقد لفتت الوزارة الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على صحة الجميع والالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان السلامة والأمان.

جاهزية منظومة العمل لاستقبال المعتمرين :

وقد شهدت الوزارة في الفترة الأخيرة ضغوطات عدة من قبل الإدارة ومنظومة العمل لاستقبال المعتمرين لأداء العمرة، على أن تنتبه كل جهة مسئولة تنفيذ برامج تنقلات المعتمرين كلا حسب مكانه حتى الانتهاء من إجراءات القدوم، وأثناء تأديتهم المناسك حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

تطبيق اعتمرنا لخدمة المعتمرين :

أطلقت الوزارة تطبيق اعتمرنا وفقاً لأحدث التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، حيث يهدف هذا التطبيق إلى تنظيم الدخول لأفواج المعتمرين والمصلين إلى الحرمين الشريفين، وذلك وفقاً للطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما جندت الوزارة جهودها كافة لهذا الموسم الاستثنائي، ودعت الوزارة مختلف المعتمرين القادمين بعد رفع الحظر في ظل الظروف التي شهدها العالم جراء جائحة كورونا للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم حيث سيكون خلال هذه الرحلة الإيمانية تطبيق سلسلة المعتمرين والزوار أبرزها الوقاية والتطهير والتوعية واتباع كامل الإرشادات التي وضعت لسلامة عمار بيت الله الحرام.

تطبيق تنقل لحجز العربات إلكترونياً بالمسجد الحرام :

صرح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ السديسي اليوم تطبيق “تنقل” الالكتروني والذي يوفر للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام حجز العربات إلكترونيا وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بيسر واطمئنان

خطوات التسجيل في تطبيق تنقل :