أنثى تهمس في أذن الشمس .. الكاتبة الصحفية اشتياق ال سيف

كل صباح أجدها تهرول مشياً على قدميها كطفلة جذلى تسابق أشعة الشمس قبل أن تنشر ردائها على الكون و تلتقي بها على شاطئ البحر لتهمس لها بتلك المشاعر التي تتشظى في فؤادها و تحث نهر كلماتها أن يتنفس بوجه الشمس .. بوجه امرإة تنسيه اليأس و تنير بألقها كل زواياه المظلمة بالامس.

تناجي صديقتها ذات الرداء الذهبي و تتأمل في جمالها، و تهمس متيمة

بشمس بين نخلتين تحتضنهما سماء صافية ليس لها حدود و تصل بمشاعرهما لنهاية سعيدة و ليس لمرهف الحس حدود ينتهي اليها ..

أجمل احاسيس تسترخي خلال يومين متتاليين تربط وشائج قلبين يتعانقان في ملحمة الحب الابدي الذي ولد من غير موعد بقدر أحسنت سبكه يد القدرة الإلهية ..

كم أحب أنني اجدك بهجة العمر التي لا تنتهي . ايها الطفل المدلل الذي أراه سيبقى في عينيَّ طفلاً و ان بلغ الثلاثين ..حبيبي الذي لا انساه و لا يبارحني طيفه و من وهبني اجمل شعور في حياتي و اظهر اسمه بمناداتي به و أخفى اسمي الذي يلتهب شوقاً اليه.

…أفخر ان لي رجلاً يعانق بقامته السماء و يثبت رجليه في الارض التي ولد من رحمها ليصبح كالطود الشامخ ..هو لي سور و نور ..هو لي حصن منيع و انا له حضن وديع ..متى القاك يا غائباً عن اهله..قل بربك يا حبيباً لقلب والدة ثكلى ترتجي أن تضئ ظلمة حياتها بظهورك متى تعود ؟؟

في كل مراحل حياتك

يظل هناك شخصًٌ مختلف الحضور والحديث و الإحتواء و بالأخص في نوع السعادة التي يزرعها بقلبك و كيف يمكنه رسم الابتسامة على شفتيك مهما كانت اوجاعك .. ربي لا تحرمني وجوده البهي الذي يضيء حياتي ..نور عيوني . ❣

: وان استطعت أن اتنفس حنيني و أطل بقلمي من نافذة الحب فلا ارسل كلماتي إلا اليك و ان كنت أعيش مشاعري بمفردي في حرم مقدس هو قلبي فيكفيني أنني استنشق أريج الفرح فقط بذكرى لقياك الذي اسعدني كثيرا .

: لأنني حين اتنفس حبك أشعر بالسعادة تتغلغل في أعماقي و تضخ البهجة في اوردتي ..

: فكيف إذا القاك ؟ ؟

كل ذلك لأنني لا أشعر بجمال الوجود إلا لأن أحد مصادر جماله هو محياك ..

و تسألني متى سيرقص قلبي على ايقاع ما ينقشه قلمك من بوح المشاعر ؟؟

و كأن السعادةُ خُلقت من نسج أحرف الحب التي تتقن احترافها بمهارة ..

قد أصبحت لي كمياه الواحة في كبد صحراء حارقة و أنا أناضل بصبر علني ارتشف منها ترياق قلبي الموجوع بفراقك ؟ ألم يأن للذين نحبهم أن يرسموا السعادة وشماً على أرواحنا كي نستمر في العيش في زمن التحديات الصعبة !!