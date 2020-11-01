نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تعلن بدء المرحلة الثالثة للمعتمرين من خارج المملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تعلن عن بدء المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة تدريجيا، والتي قد أعلنت عنها الوزارة فيما سبق، حيث تبدأ المرحلة الثالثة من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442، الموافق 1 نوفمبر 2020، وبدأت المملكة العربية السعودية بتهيئة البيئة المناسبة للمعتمرين من الخارج لاستقبالهم، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي شددت عليها وزارة الصحة.
المرحلة الثالثة من عودة العمرة التدريجية واستقبال المعتمرين من الخارج
أوضحت وزارة الحج والعمرة ما تشمله كل مرحلة من مراحل السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، وقد أوضحت أن المرحلة الثالثة من عودة العمرة تشمل السماح للمعتمر بأداء العمرة والصلوات والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة، وذلك بالنسبة للمعتمرين من داخل المملكة العربية السعودية أوخارجها، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من الخارج بشكل تدريجي، ومن حيث الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود خطورة صحية فيها، وذلك فيما يتعلق بجائحة كورونا.
شروط المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية
أوضحت وزارة الحج والعمرة عدد من الضوابط والشروط للمعتمرين من خارج المملكة، وذلك حرصا من المملكة العربية السعودية الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين من خارج وداخل المملكة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وتأمين الخطوط السعودية التي سوف تقوم بنقل المعتمرين داخل المملكة، حيث وفرت كافة الإجراءات الاحترازية لتوفير السعة المقعدية المناسبة لأعداد المعتمرين، وفيما يلي سوف نوضح لكم الشروط التي أوضحتها المملكة للمعتمرين من خارج المملكة لاستحقاق العمرة:
- أن يتراوح سن المعتمر ما بين 18 إلي 50 عام بحد أقصى.
- أن يقوموا بتقديم شهادة فحص PCR، وتفيد بنتيجة سلبية لإثبات خلوهم من كورونا، وأن تكون الشهادة من معمل موثوق منه، وألا يكون قد مر على الفحص منذ أخذ العينة 72 ساعة، قبل القدوم للمملكة.
- أن يتم حجز العمرة مسبقا لدخول الحرمين الشريفين، ويتم الحجز من خلال تطبيق اعتمرنا.
- أن يقوم الشخص بحجز رحلات الطيران الذهاب والعودة مسبقا.
- وجود سكن إجباري يستغرق مدة ثلاثة أيام، من الوصول إلى المملكة العربية السعودية، يجب الالتزام بها، قبل الذهاب للحرمين.
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