نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط المساعدة المقطوعة 1442 وكيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط المساعدة المقطوعة 1442 وموعد إيداع المساعدة المقطوعة 2020 ، قد يتساءل الكثير عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة وقد يتساءل البعض الآخر عن ما هي شروط المساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية كل تلك الأسئلة سوف نرد عليها الآن .

المساعدة المقطوعة لعام 1442 ومن هم المستحقون بها

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إعطاء المساعدات للأشخاص الذين يعانون من ضعف الدخل الشهري لذلك تقدم هذه المساعدات لتحسين مستوى معيشتهم ، لكن هناك بعض الفئات التي تستحق الحصول على المساعدة المقطوعة .

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المساعدة ومن أهم الشروط هي :-

يجب أن لا يقل سن المتقدم للمساعدة المقطوعة عن 35 عاماً .

يجب أن يكون المتقدم للمساعدة يقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية .

يجب أن لا يكون المتقدم للمساعدة لديه أي سجلات تجارية باسمه .

يمكن أن تقدم المساعدة المقطوعة للشاب الأعزب اقل من 19 سنة .

يجب أن لا يتعدى مرتبة عن 3 ألف ريال سعودي .

يجب أن لا يكون لديه أي مشروعات أخرى تساعده على زيادة الدخل .

خلال التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة يجب على المتقدم أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية .

الأرامل والمطلقات لهم الحق في الحصول على المساعدة المقطوعة .

يجب أن يكون المتقدم من أصحاب أو محدودي الدخل .

الحد الأقصى للحصول على المساعدة المقطوعة هي 30 ألف ريال سعودي .

كيف يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 2020

هناك بعض الخطوات يجب اتباعها للاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهي :-

أولاً الانتقال إلى موقع وزارة الموارد البشرية من خلال الإنترنت .

ثم ندخل رقم طلب المساعدة المقطوعة أو إدخال رقم السجل المدني للمتقدم .

سوف يظهر رقم التحقق البشري الموجود في الصورة قم بإدخاله .

بعد ذلك انقر على زر الاستعلام الموجود أسفل القائمة .

وأخيراً سوف ينقلك إلى الصفحة التي بها جميع بياناتك .

ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد صرف المساعدة المقطوعة وقد يختلف موعد إيداع المساعدة المقطوعة من أسرة إلى أخرى وقد تعتمد وزارة الموارد البشرية المساعدة كل فترة نصف سنوية أو ربع سنوية .