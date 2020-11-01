نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 2 مليون ونصف ريال بأطول فترة سداد برسوم 1 بالمائة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة الحصول على تمويل شخصي هي أكثر ما يبحث عنه الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، ويوفر البنك السعودي الفرنسي العديد من الخدمات الإلكترونية، بما فيها خدمة الحصول على تمويل شخصي يصل إلى أكثر من 2 مليون ريال سعودي بنظام التورق، ويستطيع الكثير ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على التمويل، التقديم على القرض بعد تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، وأن تتوافر بهم الشروط.

البنك السعودي الفرنسي واحداً من أبرز البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، ويخضع تحت إشراف ورقابة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ويوفر لعملاءه الكثير من الخدمات والمزايا، بما فيها إمكانية فتح الحسابات البنكية، الحصول على بطاقات الخصم المباشر، والحصول على أي من التمويلات التي يوفرها البنك، سواء منتج التمويل الشخصي، أو التمويل العقاري، أو التمويل التأجيري للسيارات، وعدد كبير من الخدمات الأخرى.

هذا ويسعى البنك إلى تقديم كافة الخدمات المالية والمصرفية للعملاء داخل المملكة والعملاء الدوليين، ويقع المركز الرئيسي للبنك في مدينة الرياض، وهناك عدد ممن الإدارات الإقليمية الموجودة في كل من جدة، الخبر، والرياض، بالإضافة إلى أكثر من 83 فرع، و18 فرع آخر تم تخصيصهم للنساء، وأكثر من 500 جهاز صراف آلي، وأكثر من 18.000 نقطة بيع منتشرة داخل كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

هذا ويمنح البنك السعودي الفرنسي تمويلات شخصية للعديد من العملاء، سواء كنت ترغب في فتح مشروع خاص بك، أو تبحث عن تسديد رسوم تعليم أبناءك، أو تبحث عن شراء سيارة أحلامك، فيوفر لك البنك خدمة الحصول على التمويل الأنسب لك، والذي يتناسب مع احتياجاتك، بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، وتمويل متناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مميزات قرض البنك السعودي الفرنسي

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

الحصول على موافقة فورية.

يمكن إعفاء الورثة في حال الوفاة لا قدر الله.

يمكن الحصول على إعادة التمويل بعد سداد 20 % من قيمة القرض الحالي.

يمكن شراء المديونية من بنوك أخرى.

تمويل شخصي يصل إلى 2.500.000 مليون ريال.

رسوم إدارية 1 % من قيمة التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل.

المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على التمويل

خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل.

خطاب تمويل راتب من جهة العمل لحساب العميل في البنك السعودي الفرنسي.

كشف حساب بنكي من حساب العميل في البنك الحالي.

أصل الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

يشترط فتح حساب جاري في البنك السعودي الفرنسي.

تمويل شخصي من البنك السعودي الفرنسي

أتاح الموقع الرسمي للبنك السعودي الفرنسي خدمة التقديم على التمويل الشخصي إلكترونياً، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبنك على رابط تمويل شخصي من البنك السعودي الفرنسي، وبعد الإطلاع على كافة المميزات والشروط، قم بالإطلاع على العقد الإلكتروني، ومن ثم اختر تقدم بطلبك الآن، وأخيرا قم بكتابة البيانات الخاصة بك في نموذج التقديم والتي تشمل، النوع، الاسم الأول، اسم العائلة، العمر، جهة العمل، الدخل الشهري، المنطقة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وباقي البيانات المطلوبة.