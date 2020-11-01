نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من بنك سامبا ومنشآت السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالسعودية ومجموعة سامبا المالية قاما بإبرام اتفاقية تعاون من أجل طرح برنامج تمويل الامتياز التجاري، والذي سوف يتولى سامبا بموجبه تمويل عمليات الامتياز التجاري، وذلك بهوامش ربح تنافسية وشروط ميسرة من أجل تمكين رواد الأعمال والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على تسهيلات تمويلية متوسطة الأجل ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لإنجاز عمليات الامتياز التجاري.

وبحسب بيان للهيئة نشر اليوم الأحد، تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة المبادرات المشتركة بين الجانبين والموجهة لغايات تحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحيوي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقع على الاتفاقية كلٌّ من صالح بن إبراهيم الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ، والاستاذة رانيا بنت محمود نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، وذلك بحضور عدد من كبار التنفيذيين لدى الجانبين.

وانطلاقاً من دوره الفاعل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن أجل تمكين أصحابها من رفع إنتاجيتهم ومساندتهم على توسيع مساهمت مشروعاتهم في الاقتصاد الوطني، فإن سامبا سوف تعنى بتقديم منتجات تمويلية ميسرة ومدعومة بمزايا تنافسية لدعم أصحاب الامتياز التجاري، كما تصل مدة التسهيل إلى 5 سنوات، و يشمل ذلك امتياز العلامات التجارية المحلية أو العالمية، وبضمان برنامج ضمان تمويل الامتياز التجاري بتغطية تصل إلى 90%.

بالإضافة إلى ذلك اتفق الجانبان على تقديم ورش عمل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بأبعاد البرنامج التمويلي ومزاياه والعوائد من ورائه، إلى جانب إطلاق حملات توعوية مشتركة من خلال القنوات الإعلامية التابعة للطرفين.

وسوف تكون هذه الاتفاقية بداية دعم كبير وضخم إلى الشباب السعودي من رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، اللذين يملكون أفكارا نيرة جديدة تساهم في صناعة أعمال رائدة ذات مردودات جيدة، وتوفر المزيد والمزيد من فرص العمل؛ إذ لا يخفى على أحد المكانة التي أضحى مجال ريادة الأعمال يشغلها عالميا ومحليا، فمعظم الشركات العالمية التي انتشرت في الأعوام الأخيرة خلال مختلف دول العالم تُعد داخل هذا النطاق، حيث كانت في البداية أفكارا رائدة في عقل شاب أو مجموعة من الشباب، وجدوا الدعم والتمويل المطلوب ليستطيعوا شق طريقهم نحو النجاح.