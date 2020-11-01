نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات تعلن صرف المعاش التقاعدي ودعم ساند في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمينات تعلن صرف المعاش التقاعدي، قد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية اليوم الاثنين الموافق 1 من شهر نوفمبر للعام الحالي 2020 ميلادية بالإعلان عن انه تم صرف المعاشات لشهر نوفمبر لجميع أصحاب المعاشات التقاعدية وصرف المعاش لجميع المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال برنامج الدعم “ساند”، ويمكن للمستفيدين تحديث بيانات التقاعد من خلال المؤسسة لضمان صرف المعاش التقاعدي.

التامينات تعلن صرف المعاش التقاعدي ودعم ساند

قد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في خلال الفترة الماضية استثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص علية في الأمر الملكي المانع لاستحقاق تعويض دعم ساند، كما وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ايده الله أن يتم صرف التعويض بأثر رجعي عن الفترة السابقة لجميع المستفيدين الذين تم إيفاق الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، وقد أشار وزير المالية السعودية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان إلي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف التعويض لجميع المستفيدين بأثر رجعي من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر، وبعد أن أشارت التامينات تعلن عن صرف المعاش التقاعدي، فقد قامت المؤسسة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوضيح، أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم أيقاف صرف الدعم لهم بسبب تطبيقات التوصيل لا يجب اتخاذ أي أجراء من المستفيد أو من المنشأة وسيتم إيداع التعويض في حساب المستفيدين بشكل مباشر،ويمكنك معرفة شروط التقاعد المبكر والأسباب التي تؤدي إلي الحرمان من المعاش .

التامينات الاجتماعية تدعو تخفيض عدد المدعومين في المنشآت الأقل تضرراً

وقد أشارت التامينات انه يجب علي المنشآت الأقل تضرراً من العمل علي خفض وتقليل عدد نسبة السعوديين المدعومين إلي نسبة 50% من أجمالي العاملين السعوديين وذلك قبل نهاية يوم الخامس عشر من شهر أغسطس للمنشآت المتجاوزة تلك النسبة ، يمكن تنفيذ هذا الإجراء هذا من خلال حساب ألمنشأة في التامينات الاجتماعية أونلاين بإزالة المشتركين للعمل علي تحقيق الحد الأقصى للنسبة المقررة، كما قام المؤسسة بإيضاح انه في حالة عدم طلب الدعم وإزالة المشتركين للمنشأة المتجاوزة النسبة سيتم إلغاء الدعم عن المنشأة علي الفور.