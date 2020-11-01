أبشر | الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة وتفعيل حساب أبشر بدون حساب بنكي

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة وتفعيل حساب أبشر بدون حساب بنكي هي أحد الاستعلامات التي تتم يومياً من قبل الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عبر موقع وزارة الداخلية السعودي، حيث تعد بوابة أبشر الإلكترونية من المنصات الهامة لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين والتي تتم جميعها أونلاين، ويوجد الكثير من الاستعلامات الخدمية عبر أبشر والتي تخطي عددها أكثر من 160 خدمة إلكترونية للمواطن والمقيم، ومن أهم الخدمات التي يبحث عليها يومياً وتلقي بحثاً كبيراً هي خدمة الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد داخل المملكة، بالإضافة إلى توفير خدمة إلكترونية جديدة وهي تفعيل حساب أبشر بدون حساب بنكي وذلك للمواطن والمقيم.

شروط تجديد الإقامة الخاصة بالوافد داخل المملكة العربية السعودية

المديرية العامة للجوازات السعودية كانت قد حددت عدة شروط من أجل إصدار الإقامة الجديدة لجميع المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وحتي يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة بطريقة صحيحة، ومن شروط تجديد إقامة الوافد:

يجب أن يتواجد المقيم أو أي عامل مغترب يرغب في إصدار الإقامة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتم سداد الرسوم الخاصة بالإقامة بالإضافة إلى دفع قيمة مخالفات التأخير إن تواجدت بعض المخالفات علي عدم التجديد.

يجب أن لا يكون هناك أي مخالفـات مروريـة مسـجلة علـي صاحب الإقامة أو على أحد أفراد الأسرة الخاصة به.

يجب ألا يكون طالب تجديد الإقامة متغيب عن العمل أو منقطع لأسباب غير معروفة.

يجب أن يكون هناك رقم دخول أو رقم حدود خاص به، وأن يتم اجتياز الفحص الطبي بأحد المراكـز الطبية المعتمدة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للوافدين بالمملكة

يتم الاستعلام عن الوافد وصلاحية الإقامة الخاصة به قبل انتهائها وذلك من خلال خطوات متتالية كالتالي:

الدخول علي موقع أبشر الإلكتروني.

ثم يتم التوجه إلى خدمات موقع أبشر الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة.

يتم إدخال رقم الإقامة في المكان المحدد له، ثم الضغط علي بحث.

تفعيل حساب أبشر بدون حساب بنكي

أشارت منصة أبشر أنه يمكن للأفراد تفعيل حساب أبشر في حالة عدم امتلاك حساب بنكي وذلك من أجل الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها المنصة، ويتم ذلك من خلال أجهزة الخدمة الذاتية بمنصة أبشر الإلكترونية، أو من خلال موظفي التفعيل الموجودة بأسفل صفحة منصة أبشر.