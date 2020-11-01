نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة قسط الراجحي بدون هامش ربح من خلال برنامج تساهيل تعرف على الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة قسط الراجحي بدون هامش ربح تأتي ضمن مجموعة من عروض البطاقات الائتمانية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء داخل المملكة العربية السعودية،حيث يتيح مصرف الراجحي للعملاء فرصة تقسيط المشتريات بدون هامش ربح من خلال برنامج تساهيل0٪ ويختار العميل مدة التقسيط في فترة من 3 أشهر إلى ستة أشهر،ويأتي مصرف الراجحي كواحد من أهم وأكبر المصارف الإسلامية داخل المملكة حيث يمتلك البنك أكبر شبكة فروع يبلغ عدد فروعه 500 فرع داخل المملكة بالإضافة إلى فروع الراجحي في بعض الدول العربية مثل المملكة الأردنية الهاشمية وماليزيا والكويت،كما يقدم البنك مجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات التمويلية والعروض البنكية التي صممت خصيصاً لتناسب كافة الفئات من أفراد وشركات ومنشأت صغيرة ومتوسطة.

بطاقة قسط الراجحي

يقدم مصرف الراجحي بطاقة المرابحة الائتمانية بدون هامش ربح والتي من خلالها يستطيع العميل تقسيط مشترياته بقيمة تبدأ من 1000 ريال سعودي فأكثر وبفترات سداد تبدأ من 3 أشهر حتى 6 أشهر وذلك من خلال برنامج 0٪تساهيل،كما يقدم البنك المزيد من التسهيلات الائتمانية على كافة البطاقات الائتمانية التي يقدمها للعملاء بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية متميزة ومتكاملة وعروض تمويلية مصممة خصيصاً لتلبية كافة متطلبات وإحتياجات العملاء داخل المملكة العربية السعودية.

شروط الاستفادة من بطاقة قسط الراجحي

لكي يستفيد عميل مصرف الراجحي من بطاقة قسط الراجحي بدون هامش ربح يجب ألا تقل قيمة فاتورة الشراء الخاصة بالعميل عن ألف ريال سعودي وذلك لأي تاجر يتم الشراء منه. يتيح مصرف الراجحي للعملاء فرصة إدراج 4 عمليات تقسيط فقط في برنامج 0٪ تساهيل. فترة السداد المتاحة لبطاقة المرابحة الائتمانية الخاصة بالعرض تبدأ من 3 أشهر حتى 6 أشهر. يطبق عرض تقسيط مشتريات العميل لدي مصرف الراجحي على بطاقات المرابحة الائتمانية فقط. لكي يستفيد عميل مصرف الراجحي من عرض تقسيط العملية الشرائية بسعر الكاش وذلك من خلال برنامج تساهيل يجب على العميل الاتصال على الرقم 920003344 قبل نهاية الشهر الميلادي لكشف الحساب.

طريقة التقديم على عرض تقسيط المشتريات بدون هامش ربح من مصرف الراجحي

يمكن للعملاء داخل المملكة العربية السعودية التقديم على طلب عرض تقسيط المشتريات بدون هامش ربح من خلال الدخول على رابط طلب المنتجات المصرفية من مصرف الراجحي وتعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال طلب الأستفادة من عرض تقسيط المشتريات بدون هامش ربح من خلال برنامج 0٪ تساهيل.