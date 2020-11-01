نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا بوابة أبشر وبوابة مقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ضمن المملكة، بتقديم خدماتها للحصول عليها من خلال التواصل إلكترونيًا فقط عبر بوابة أبشر للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة لدعم المواطنين والحصول على الاستعلامات عن صلاحية إقامة وافد برقم الإقامة ورقم الهوية، وكذلك الاستعلام عن مخالفات المرور للمواطنين بالمملكة وإنهاء خدمات الأحوال المدنية واستقدام العمالة ونقل الكفالات وغيرها من الخدمات التي يبحث عنها المواطن السعودي والمقيم في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة أبشر

يستطيع المواطنين من خلال بوابة أبشر الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بهم حالياً إلكترونياً من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لإستخراج مخالفات المرور وتجنباً لعدم نقل العدوى المنتشرة المؤخرة من فيروس كورونا المستجد وكل تلك الجهود مُقدمة من خلال الجهات المختصة من خلال بوابة أبشر أيضًا، ومعرفة كافة المخالفات الموجودة على المركبات والسيارات الخاصة من أجل سدادها، بجانب إنهاء كافة إجراءات المحددة وشروط تراخيص المركبات المحددة ونقل ملكيتها وشراء سيارة جديدة، فضلاً عن الحصول وإنهاء كافة معاملات الأحوال المدنية الخاصة بالمواطنين التي تستهلك الكثير من الوقت والمجهود واستخراج بطاقات الهوية وغيرها وكل ذلك عبر الأنترنت إلكترونياً.

الاستعلام برقم الهوية من بوابة أبشر

قامت الجهات الخاصة والمديرية العامة للجوازات بتقديم الخدمات على كافة المطاليب الخاصة بما ذكرناه سابقًا، فيتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول عبر بوابة أبشر الإلكترونية. اختيار قسم الأفراد. اختيار استعلام صلاحية الإقامة أو مخالفات المرور. تسجيل رقم الهوية أو الإقامة. تسجيل الرقم السري ورمز التحقق. الضغط على كلمة عرض.

خدمات بوابة مقيم السعودية

أعلنت مصلحة الجوازات عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأنها تُمكن البوابة الإلكترونية التابعة لها بوابة مقيم أصحاب المنشآت الخاصة من استطاعتهم بإصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة أو الرسمية، دون الحاجة لمراجعتها أو توثيقه، كما هو موضح في رابط الموقع الرسمي لبوابة مقيم سابقاً وقد قامت المملكة العربية السعودية بتقديم كل الجهود الذاتية واللازمة لحل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه المواطنين المقيمين في المملكة.