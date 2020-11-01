نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي طويل الأجل يصل إلي 200 ألف ريال بدون كفيل وبأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي طويل الأجل يصل إلي 200.000 ألف ريال سعودي بدون كفيل وبفترة سداد 10 سنوات، لذلك بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد، حيث يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي بدون كفيل وله العديد من الفروع لخدمة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويتميز بأنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتفق مع تعاليم الدين الإسلامي، فذلك التمويل يعتبر من اهم التمويلات التي يقدمها مصرف الراجحي، حيث يوفر العديد من الخدمات التمويلية بدون كفيل بفترات سداد طويلة وميسرة تصل إلي 10 سنوات،حيث يبحث الكثيرين عن تمويل شخصي تتناسب مع ظروفهم لمساعدتهم في فتح مشروع أو تسديد أقساط أو الزواج في بساطة أو تجديد أثاث منزلك، كما يساعد مصرف الراجحي في ترك حرية اختيار مبلغ التمويل الذي يرغب به العميل، وها نحن الأن نوضح لكم عن طريق رابط التقديم عن التمويل الشخصي في مصرف الراجحي يصل إلي 200.000 ألف ريال سعودي.

مزايا الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي

يتميز التمويل الشخصي بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتفق مع تعاليم الدين الإسلامي ويسعى علي بيع السلع أو الأسهم للعملاء، ويتميز التمويل الشخصي بأنه يصل إلي 200 ألف ريال سعودي ويصل إلي 30 ضعف الراتب الشهري للقطاع العام، و25 ضعف الراتب الشهري للقطاع الخاص، ويتميز التمويل الشخصي طويل الأجل وبدون كفيل وذلك عند الحصول علي تمويل شخصي، كما يساعد مصرف الراجحي في ترك حرية اختيار مبلغ التمويل وتأمين تكافلي علي الحياة وذلك عند الحصول علية، ويتميز بأنه تمويل شخصي بفترات سداد طويلا تصل إلي 96 شهر للقطاع العام و84 شهر للقطاع الخاص بالأردن، ويتميز بإمكانية توحيد جميع التزاماتك في قسط شهر واحد من مصرف الراجحي.

شروط للحصول علي تمويل شخصي في مصرف الراجحي

يجب أن لا يقل مدة المتقدم عن 6 أشهر للقطاع الخاص، و3 أشهر القطاع العام وذلك من أجل الحصول علي تمويل شخصي.

يجب أن لا يقل دخل المتقدم عن 300 دينار للقطاع العام، و400 دينار للقطاع الخاص.

يجب ألا يوجد للمتقدم باقي أقساط لبنوك أخري.

عن باقي القطاعات تختلف شروط القطاع العسكري ويحددها بنك الراجحي.

كيفية الحصول علي تمويل شخصي طويل الأجل وبدون كفيل