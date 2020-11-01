نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد مكتب العمل 1442 عبر موقع وزارة العمل | دليلك الشامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد مكتب العمل إلكترونيًا تُعتبر هذه الخدمة من أهم وأبرز الخدمات التي قامت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بإصدارها، حيث أصبح بإمكان أي مواطن أن يقوم بحجز موعد مُسبق لدى مكتب العمل بدون الحاجة إلى بذل أي جهد، حيث قامت الوزارة بإطلاق هذه الخدمة عبر موقعها الإلكتروني على شبكات الإنترنت منعًا لتكدس وازدحام المواطنين بمكاتب الوزارة خاصةً بعد انتشار جائحة فيرس كورونا المستجد، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على خطوات حجز الموعد المُسبق، كما سنتعرف على كافة الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها الوزارة.

مكتب العمل

مكتب العمل هو عبارة عن هيئة حكومية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، فبعد أن تأسست وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية في عام 1380هـ من أجل توفير أكبر قدر من الخدمات التي تؤدي بدورها إلى تنمية كافة المجتمعات بالمملكة العربية السعودية وإدارة كافة الشئون الخاصة بهيئة العمال السعوديين أو المواطنين الوافدين من الخارج والمقيمين بالمملكة على حد سواء.

ونتيجة لازدياد أعباء خدمة المواطنين على عاتق الوزارة فقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإنشاء مكتب العمل السعودي بهدف مساعدة وزارة العمل في تقديم العديد من الخدمات المتاحة لكافة المواطنين بشكل عام وللمواطنين الوافدين للمملكة العربية السعودية بشكل خاص، فمن أهم أعمال مكتب العمل هو أنه يقوم بمساعدة المواطنين في الحصول على فرص عمل بالمملكة وتجديد إقامة العمال وإصدار رخص العمل وغيرها من الخدمات الإلكترونية وغير الإلكترونية الأخرى التي سنتناولها لاحقاً بالتفصيل.

الخدمات الالكترونية لمكتب العمل

يعمل مكتب العمل على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة والمميزة سواء عبر موقعة الإلكتروني أو من خلال فروعه داخل المملكة العربية السعودية، فيما يلي سوف نعرض أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية التي يُقدمها مكتب العمل.

تتمثل خدمات مكتب العمل الإلكترونية في الآتي:

خدمات خاصة بالمنشآت مثل (خدمة تغيير نشاط المنشأة – خدمة إصدار شهادة السعودة – -إصدار شهادة الالتزام بنظام حماية الأجور – خدمة تقييم المنشآت – خدمة إصدار اللوائح الإلكترونية للمنشآت – خدمات الاعتراض على مخالفات العمل).

كما يُقدم المكتب العديد من الخدمات الهامة لفئة العمال بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الخدمات في (خدمة إصدار رخصة عمل للعمال الوافدين للمملكة – خدمة الموافقة على عقد تأجير عمالة – خدمة إصدار رخصة عمل خروج نهائي – خدمة تقديم طلب بلاغ تغيب عامل عن العمل – خدمة نقل خدمة عامل وافد).

خدمة إلغاء التأشيرات أو التأكد من حالتها إلكترونيًا.

خدمة الحصول على تأشيرات خروج نهائي من المملكة العربية السعودية.

خدمة حجز موعد إلكتروني عبر موقع مكتب العمل الإلكتروني.

خدمة دفع مخالفات نظام العمل إلكترونيًا عبر منصة مكتب العمل.

سهولة التقديم على طلب ترخيص إحدى الشركات وخدمة تجديد رخصة الشركة إلكترونيًا.

خدمة تسوية الخلافات والمشاكل التي تحدث بين العمال والكفيل بشكل ودي.

خطوات حجز موعد مكتب العمل

ينبغى على كافة المواطنين الذين يرغبون في الذهاب إلى أحد فروع مكتب العمل بالمملكة أن يقوموا بحجز موعد الزيارة مُسبقًا وذلك حرصاً على سلامة المواطنين نتيجة لانتشار فيرس كورونا المستجد، حيث تتمثل خطوات حجز موعد بكتب العمل في الآتي:

أولاً نقوم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم نقوم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية الظاهرة في منتصف الصفحة.

بعد ذلك نقوم بالضغط على زر “الخدمات الإلكترونية للعمل”.

ثم نقوم باختيار “خدمة الموعد الإلكتروني” لإجراء حجز موعد مُسبق.

بعد ذلك نقوم بالضغط على زر “بدء الخدمة” لإتمام عملية حجز الموعد.

سيقوم النظام تلقائيًا بتحويلنا إلى الصفحة الخاصة بإدخال بيانات المواطن.

من خلالها نقوم بتحديد بيانات حجز الموعد وهي (تحديد قطاع الفرع والمدينة التابع لها القطاع الذي نرغب في حجز موعد لزيارته – تحديد موعد الحجز).

بعد الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بالموعد سنقوم بإدخال بعض البيانات الشخصي وهي (رقم الهوية – الإقامة – رقم الجوال – رمز التحقق المرئي).

بعد ذلك نقوم بالضغط على زر “حجز”.

سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الجوال الذي تم إدخاله تحتوي على رمز التحقق حيث نقوم بإدخاله بشكل دقيق.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة ستظهر رسالة تُفيد بأنة قد تم حجز الموعد المسبق بنجاح.

رقم مكتب العمل حجز موعد

قام مكتب العمل بإتاحة الفرصة أمام المواطنين ليتمكنوا من تقديم كافة الشكاوى والمقترحات والتواصل مع خدمة العملاء من خلال إصدار رقم هاتف موحد يمكن لأي مواطن التواصل من خلاله، تتمثل طرق التواصل مع مكتب العمل في الآتي:

أصبح بإمكان أي مواطن التواصل مع خدمة عملاء مكتب العمل من خلال الاتصال على رقم المكتب الموحد”19911″.

كما يمكن للمواطنين التواصل مع وزارة العمل والتنمية من خلال إرسال رسالة نصية إلى البريد لإلكتروني الخاص بالوزارة، البريد الإلكتروني للوزارة هو “[email protected]”.

إلى جانب سهولة تقديم الشكاوى والمقترحات عبر منصة “صوتك مسموع” التابعة لمكتب العمل.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول مكتب العمل السعودي، كما تعرفنا على أبرز وأهم الخدمات الإلكترونية التي يُقدمها المكتب عبر موقعه الإلكتروني، إلى جانب أننا قمنا بسرد خطوات حجز موعد مسبق بمكتب العمل بالتفصيل.