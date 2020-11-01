متحدث “الصحة”: هذه أسباب انتشار الموجة الثانية عالميًا.. وأبلغوا عن المخالفين على هذه الأرقام

بلادي – الرياض :كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أسباب انتشار موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، إن عدم تقيد بعض المجتمعات العالمية، وبالأخص فئة الشباب، بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات وترك المسافات الاجتماعية الآمنة، كان السبب في انتشار الموجة الثانية بتلك البلدان.
وأكد أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لدى معظم المواطنين في المملكة كان السبب في اجتياز أصعب مراحل جائحة كورونا.
وشدد العبد العالي على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية، مطالبًا الجميع بالإبلاغ عن المطاعم والمراكز التجارية المخالفة للإجراءات بالاتصال على رقم 940 مركز الاتصالات للشؤون البلدية والقروية، أو الإبلاغ عن الأماكن العامة والمناسبات المخالفة على أرقام وزارة الداخلية 911 و999، أو مخالفات المنشآت الصحية على رقم 937 لوزارة الصحة.
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