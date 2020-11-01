بلادي – الرياض :ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مواطنين لتورطهم في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل والاستيلاء على ما فيها من أجهزةٍ إلكترونية ومصوغات ذهبية وأموال.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن الجناة تورطوا في سرقة 14 مركبة استخدموها في جرائمهم، وتم استرداد معظمها.
وأشار إلى أن قيمة المسروقات بلغت 232 ألف ريال، وجرى إيقاف الجناة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين تورطوا في سرقة 14 سيارة ومقتنيات بـ232 ألف ريال. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.