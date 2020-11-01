شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين تورطوا في سرقة 14 سيارة ومقتنيات بـ232 ألف ريال.

بلادي – الرياض :ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مواطنين لتورطهم في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل والاستيلاء على ما فيها من أجهزةٍ إلكترونية ومصوغات ذهبية وأموال.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن الجناة تورطوا في سرقة 14 مركبة استخدموها في جرائمهم، وتم استرداد معظمها.

وأشار إلى أن قيمة المسروقات بلغت 232 ألف ريال، وجرى إيقاف الجناة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.