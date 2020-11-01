بلادي – الرياض :أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أنه تم رصد انخفاض ملحوظ في مستويات الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا بالمملكة، أن ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة، أسهم في انخفاض ملحوظ بالبروتوكولات المعتمدة في الإجراءات الاحترازية.
وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن هناك تقييماً مستمراً لجائحة كورونا في المملكة، مشيرًا إلى أنه متى دعت الحاجة لتطبيق منع التجول ستقوم السلطات بتنفيذ ذلك بناءً على توصية من اللجنة المعنية بتقييم الوضع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية: لاحظنا انخفاضاً في الالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب ارتفاع الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.