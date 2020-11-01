إمارة المدينة: تطبيق “توكلنا” شرط إلزامي لدخول المقرات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص

بلادي – الرياض :أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة أنه اعتباراً من يوم غد (الإثنين) سيكون تحميل تطبيق “توكلنا” وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، شرط احترازي إلزامي للدخول إلى مقرات جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمنطقة.

وشددت على أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”.

يُذكر أن العديد من الجهات الحكومية طبقت أيضاً قرار الدخول إلى مقراتها بشرط تحميل التطبيق.