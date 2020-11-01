حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

بلادي – الرياض :نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).

وتوقّعت الهيئة هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها، كذلك على منطقة الجوف والحدود الشمالية وحائل وأجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

كما توقّعت الأرصاد أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 38 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في أبها.