“مرور جدة” يطيح بقائد شاحنة متهور يسير بسرعة عالية ولم يلتزم بالمسار

بلادي – الرياض :أعلنت الإدارة العامة للمرور بجدة ضبط قائد شاحنة ظهر في مقطع فيديو يقودها بسرعة عالية مع عدم الالتزام بالمسار الأيمن. وأوضحت اليوم (الأحد) أن السائق لم يلتزم بالمسار الأيمن وعرض حياته والآخرين للخطر. وأشارت إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه.

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