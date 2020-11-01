نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري يصل إلي 7.000.000 ريال سعودي وتمويل شخصي من بنك الاستثمار السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأسس البنك السعودي للاستثمار كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي في المملكة العربية السعودية وتشمل قائمة الملّاك الرئيسيين للبنك السعودي للاستثمار المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنك السعودي للاستثمار ويمتلك البنك السعودي للاستثمار مجموعة من الاستثمارات المشتركة ويتوجه البنك السعودي للاستثمار مؤخراً نحو التحول للخدمات الرقمية في أغلب ما يقدمه من خدمات حيث أتاح البنك السعودي للاستثمار فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت واستلام بطاقة الحساب عبر مندوب البريد أو طباعتها من أجهزة الخدمة الذاتية بهدف توفير خدمات أسرع وأكثر سهولة وبجودة أعلى وذلك لاقتصار زيارات الفروع على ما يستدعي ذلك من خدمات أخرى وفقا للاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد كما أتاح البنك السعودي للاستثمار العديد من الخدمات المتنوعة عبر خدمة الإنترنت البنكي وعبر تطبيق البنك الخاص بالأجهزة الذكية إذ يمكن للعملاء القيام بجميع العمليات المصرفية بسهولة و يسر في الحال

شروط عمل تمويل شخصي من البنك السعودي الاستثمار ورابط التقديم

أن يقوم المواطن بكتابة رقم الهوية أو تحقيق الشخصية أن يكون المواطن مقيم داخل المملكة العربية السعودية من فترة تتعدي السنه لا يشترط وجود كفيل أن يقوم المواطن بكتابة نموذج تقديم طلب تمويل من البنك السعودي للاستثمار تحديد مبلغ التمويل الذي يريده المواطن ويتوافق مع الراتب الذي يتحصله المواطن شهريا تحديد مدة سداد التمويل علي أقساط محددة معينة شهريا أن يكون الاستعلام الائتماني للمواطن علي الأقل جيد يكون قبول طلب التمويل في الحال والاستلام فوري

تمويل الأصالة العقاري وفائدته علي المواطن السعودي

يضم البنك السعودي للاستثمار العديد من التمويلات العقارية منها :

أولا : التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية

ثانيا : تمويل بيت الأصالة بصيغة المرابحة

منتجات التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية

التمويل العقاري المدعوم والميسر

دعم الدفعة الأولى للعسكريين ودعم الدفعة الأولى للمدنيين

تمويل البناء الذاتي

تمويل وحده تحت الإنشاء

الوحدات الجاهزة لوزارة الإسكان

ماهي مميزات التمويل العقاري المدعوم والميسر ؟

تمويل عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية بنسبة 100% لمن راتبه 14,000 ريال أو أقل بضمان (على مبلغ هامش الربح) يصل إلى 500,000 ريال من مبلغ التمويل وهو برنامج تمويل سكني بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية لتمويل المواطنين السعوديين المدرجين ضمن قوائم الدعم السكني لدى صندوق التنمية العقارية والذين انطبقت عليهم شروط تمويل وزارة الإسكان، ويرغبون الحصول على الدعم الحكومي عن طريق البنك السعودي للاستثمار لشراء العقار المناسب، حيث يتحمل صندوق التنمية العقارية الأرباح المحسوبة على مبلغ التمويل حتى 500,000 ريال سعودي

ماهي مدة التمويل العقاري والمبلغ الأدنى والأقصى للتمويل ؟

يتميز التمويل داخل البنك السعودي للاستثمار أن مدة التمويل تصل إلي سبع سنوات الحد الأدنى للتمويل250 ألف ريال والحد الأقصى للتمويل تصل إلي ريال سعودي 7.000.000