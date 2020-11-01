نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تستخدم السلطوية الرقمية لخنق مستخدمي تويتر في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة السعودية تستخدم السلطوية الرقمية حيث كانت تغريده سابقة لمسؤول سعودي عبر فيها عن تعازيه وأسفُه بعد وفاة ناشط أمرا عاديا، ولكن اختفائه بعد ذلك في ظروف غامضة بوقت قصير كاد يسلط الضوء على ما يصفونة بأنه “سلطوية رقمية” تمارسها المملكة العربية السعودية.

حيث انه بعد فقدان عبد العزيز الدخيل في نيسان في شهر إبريل لهذا العام، بالإضافة إلى شخصيتين معروفتين تداول أنهما في السجن بسبب ما اعتبر انتقادات للدولة. وتحدثت معلومات منفصلة عن تسريب للبيانات قام به سعوديون في 2015 أدى إلى سيل من “الاختفاءات القسرية” لمنتقدي النظام، بينهم أشخاص يملكون حسابات مجهولة على المنصة السعودية تستخدم السلطوية الرقمية.

السعودية تستخدم السلطوية الرقمية لردع الحرية في التعبير:

وكان تلك الغريب يشغل منصب نائب وزيراً للمالية وهو من بين ثلاثة شخصيات عامة تداول أنهم محتجزون لدى الدولة. وبحسب منظمات حقوقية، فُقد هؤلاء في نيسان/ابريل الماضي، بسبب تعازيهم في وفاة عبد الله الحامد.

وكان الحامد وهو احد النشطاء المعروفين والذي توفي بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء فترة سجنه، بينما كان يقضي حكما بالسجن ل 11 عاما، هذا ما أثار انتقادات من منظمات دولية، وأشار ابنه عبد الحكيم الدخيل لوكالة فرانس برس إن مكان والده غير معروف، ولم توضح السلطات عن أي اتهامات رسمية، وأفاد ابنه الأخر الموجود في باريس: “لماذا تم أخذه؟ ماذا كانت جريمته؟”، وتساءل: “هل هو في السجن لمجرد تغريده؟”، ولم تجاوب السلطات السعودية على أسئلة فرانس برس التي اتصلت بها للحصول على إجابة.

وتوضح هذه القضايا كيف سعت المملكة السعودية والتي تحتوي علي أكبر عدد من مستخدمي تويتر في العالم العربي بأكمله، إلى استخدام تلك القوة للترويج لخطة إصلاحاتها الطموحة بالتزامن مع سعيها لردع حرية التعبير.

التغريدة التي كانت سبب في قرارات رادعة:

من حيث جاء احتجاز هؤلاء بينما تشن السلطات السعودية حملة استهدفت بها نشطاء ومدونين، وحتى أمراء في العائلة المالكة تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة مع سعي ولي العهد الأمير لتعزيز ذلك.

وأصدرت المملكة قرارات بشأن الاعتقالات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية ترى منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية أنه يقوم بتجريم انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي والسعودية تستخدم السلطوية الرقمية.