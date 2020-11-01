نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط الاعتراض علي المخالفات المرورية عبر ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاعتراض علي المخالفات المرورية، تعتبر من اهم الخدمات في منصة ابشر والتي تعتبر أيضا من اكتر الخدمات التي يستخدمها المواطن السعودي والتي تمكنه من الاعتراض علي المخالفات المرورية الكترونيا، ونظرا لتطور المملكة والعمل علي تقديم الخدمات الإلكترونية والاستعلامات عبر منصة ابشر من تسجيل حساب في المنصة ويمكن للمواطن إنشاء حساب ابشر وحماية الحساب للتمكن من الاستفادة بالخدمات المقدمة عبرها، ويمكن للمواطن عبر الخدمة أن يعرض معلومات المخالفة مع الصور علي هيئه تقرير ويسمح له بمشاهده التقرير مرتين خلال 30 يوم من تاريخ التسجيل للمخالفه.

الاعتراض علي المخالفات المرورية

الاعتراض علي الخالفات المرورية، من اهم الخدمات التي يحتجها المواطن السعودي والمقيم بالمملكة العربية السعودية والتي تمكنه من الاعتراض علي المخالفات المرورية الصادرة من إدارة المرور أي جهه اخرى مسئوله بتطبيق نظام المرور واللائحة التنفيذية، ويمكن للمواطن السعودي والمقيم بالمملكة السجلين والمفعلين بمنصة ابشر للاستفادة من الخدمة ويمكن للمواطن تجديد رخصه القيادة عبر منصة ابشر، ونظرا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية والتطور التكنولوجي بالمملكة وتطور وسائل الاتصال الحديثة داخل المملكة وتحول جميع الخدمات الكترونيا.

شروط الاعتراض علي المخالفات المرورية

يمكن للمواطنين والمقيمين الاعتراض علي المخالفات المرورية الكترونيا عبر منصة ابشر وذلك بعد استيفاء عده شروط من قبل ابشر لضمان الاعتراض علي المخالفات المرورية وهي:

مده التقديم الإلكتروني يجب أن لا تتجاوز مده المخالفة 30 يوم من تسجيلها.

لا يمكن الاعتراض علي مخالفه تم الاعتراض عليها سابقا عبر ابشر وصدر قرار فيها.

عدم وجود أي اعتراض إلكتروني مفتوح للمعترض لكي يتم الاعتراض.

يمكن للمعترض تقديم اعتراضات إلكترونية ولا تكون الاعتراضات تجاوزت خمسه مرات كل سنه.

كيفيه الاعتراض علي المخالفات المرورية

يمكن للمواطنين والمقيمين المفعلين بمنصة ابشر الاعتراض علي المخالفات المرورية الكترونيا وبعد استيفاءه لجميع الشروط بالأعلى، ولضمان نجاح خدمه الاعتراض بنجاح يرجي اتباع الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص منصة ابشر. تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم. اختيار خدماتي. الضغط علي خدمات. اختيار المرور. اختيار الاعتراض علي المخالفات المرورية.

وأخير يتم الاعتراض علي المخالفات المرورية بنجاح، كما يمكن للمواطن حجز موعد في المرور ومعرفه الخدمات والإبلاغ عن الوثائق المفقودة الكترونيا عبر ابشر.