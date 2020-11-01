سكني يعلن شروط الإعفاء من سداد أقساط الوحدة السكنية وآلية تأجيل السداد

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عمر شويل - جدة سكني يعلن شروط الإعفاء من سداد أقساط الوحدة السكنية المدعومة المقدمة من وزارة الإسكان السعودية ضمن حملة تسهيلات تملك المساكن والأراضي السكنية المجانية، حيث وضع سكني معايير وضوابط لإعفاء المواطنين السعوديين من سداد قيمة الوحدة السكنية والتى نوضحها إليكم عبر الفقرات التالية، كما نقدم لكم الخدمات والمزايا الجديدة التي أعدتها الحكومة السعودية ممثلة فى وزارة الإسكان إلى كافة جموع الشعب السعودي، الذي يبحث عن المسكن المناسب إلى ظروفه الخاصة، كما نقدم لكم آلية التسجيل فى سكني والاستفادة من مبادرات الدعم السكني.

سكني يعلن الإعفاء من سداد أقساط الوحدة السكنية والتسهيلات الجديدة

تشهد وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني سكني إقبالاً كبيراً خلال الأيام السابقة من أجل حجز الوحدات السكنية الجديدة والأراضي السكنية المجانية التي تأتي ضمن عدة مشاريع سكنية جديدة أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، كما يقدم سكني بالشراكة مع الصندوق العقاري حزمة من التمويلات السكنية التي تصل نسبة الدعم فيها إلى 100% من أجل التيسير لشراء الوحدة السكنية، كما تقدم تخفيضات على مقدم الوحدة السكنية الذي يبدأ من 5% بدلاً من 10% من قيمة المسكن أو العقار فيما جاءت من أهم التسهيلات الجديدة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان هي إعفاء المواطنين من سداد قيمة الوحدة السكنية بعدة شروط، وكذلك تأجيل سداد قيمة الوحدة السكنية لمدة عامين لكل المستفيدين من الدعم السكني من أجل التوسع فى زيادة تملك المواطنين السعوديين إلى 70% والذي يحقق رؤية السعودية 2030.

شروط الإعفاء من سداد أقساط الوحدة السكنية وتأجيل السداد لمدة عامين

كشفت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن آلية إعفاء المواطنين من سداد قيمة العقار والتي اشترطت على عدة ضوابط من أجل عدم مطالبة الوزارة من المواطن بدفع الأقساط الشهرية وجاءت من ضمن تلك الشروط هى إصابة المستفيد الأول من المسكن أو من المبادرة السكنية المدعومة بعجز يجعله غير مؤهل للعمل، كما أكدت وزارة الإسكان بإعفاء أسرة المستفيد من سداد اى قسط شهري من سعر الوحدة السكنية فى حالة وفاة المستفيد الأول.

مميزات التسجيل فى سكني

يتميز التسجيل فى موقع سكني التابع لوزارة الإسكان الإستفادة من مبادرات التمويل السكنية الجديدة والحصول على التخفيضات الكبيرة فى دفع مقدم الوحدة السكنية بالإضافة إلى إمكانية الإستفادة بالاراضي السكنية المجانية ضمن المخططات التي تعلنها وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني، كما يمكنك الإستفادة أيضاً من مبادرات الدعم السكني الجديدة.

سكني تسجيل الدخول

اتاحت وزارة الإسكان الدخول على الموقع الخاص بالوزارة سكني للتمتع بالعروض والتخفيضات الهائله على الوحدات السكنية لكل فئات شعب المملكة من العسكريين والمدنيين ومنسوبي التعليم والنساء والأرامل والمطلقات والذى يمكنك الآن الدخول عبر رابط سكني كما يمكنك الدخول رابط وزارة الإسكان من خلال الرابط التالي housing.gov.sa/ar/HouSing_uSer والذى تجد فيه الخدمات والبرامج والمبادرات وانواع المشاريع المتاحة حتي الساعة.