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عمر شويل - جدة يوفر الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد بالسجل المدني أو برقم الطلب بغرض الاستعلام عن الرصيد بوضع السجل المدني أو رقم الطلب فقط، حيث يرغب المستفيدين من معاش الضمان في التعرف على مقدار الراتب وموعد نزوله كل شهر بسب اختلاف معاد الإيداع بضعة أيام، وسنتعرف هنا على طريقة الاستعلام عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو عبر موقع وزارة العمل.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد

توفر حكومة المملكة العديد من برامج دعم المواطنين مثل حساب المواطن ومعاش الضمان الاجتماعي و المساعدات المقطوعة كلها غرضها واحد وهو إعانة الأسر على مواكبة ظروف المعيشة المتقلبة.

يمكن للفئات المستحقة التسجيل في الضمان الاجتماعي أو للشباب تحت سن 35 التسجيل في المساعدات المقطوعة للحصول على راتب دعم شهري من الوزارة.

يصل معاش الضمان إلى ما يقرب من 800 ألف مستحق في المملكة كل شهر في صورة راتب، حيث تقوم الوزارة بإيداع ما يقرب من 200 مليون ريال للمستحقين، وتتم عملية تحويل الراتب بشكل إلكتروني بالكامل على حساب المواطن المستحق.

جميع المستفيدين من المعاش يجب أن تتوفر فيهم عدة شروط أهما أن يكون المتقدم راتبه الشهر أقل من 3000 ريال سعودي.

تهدف عملية الاستعلام التي سنتعرف عليها إلى معرفة مقدار الراتب المستحق لهذا الشهر وأهلية الاستحقاق للشهر المستعلم عنه عند حدوث تغيرات في وظيفة المستفيد.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد بالسجل المدني 1442

يمكن ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطوات سهلة ومباشرة.

جاءت طريقة الضمان الاجتماعي لاستعلام الأفراد بالسجل المدني فقط على النحو التالي:

أولًا يجب الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تظهر أقسام الموقع بالأعلى اضغط على “الخدمات الإلكترونية. من أعلى الصفحة اختار نوع الخدمات “التنمية الاجتماعية”. حدد خدمة استعلام الأفراد من خلال الضغط على “الاستعلام عن خدمة مستفيدي الضمان”. بعدها اضغط “بدأ الخدمة”. هنا يتم كتابة رقم السجل المدني ثم رقم التحقق. وأخيرًا اضغط على “استعلام”.

سوف تظهر لك جميع بيانات راتب الضمان حيث يظهر معاد الصرف ومبلغ الراتب على حسابك الآن.

عند القيام بالاستعلام قد يطلب منك تحديث بيانات الضمان حيث تتم عملية التحديث كل فترة للتأكد من الاستحقاق.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد برقم الطلب

تتوفر طريقة أخرى لاستعلام الضمان من خلال موقع وزارة العمل برقم الطلب.

وجاءت طريقة استعلام الأفراد برقم الطلب على النحو التالي:

أولًا الدخول على موقع وزارة العمل الإلكتروني. قم باختيار “الخدمات الإلكترونية”. ثم اختر “خدمات التنمية الاجتماعية”. اضغط على “الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي. ادخل هنا رقم الطلب ورمز التحقق. ثم اضغط على “استعلام”.

ستظهر لك جميع بيانات معاش الضمان الاجتماعي وقمة المبلغ المستحق وموعد صرفه.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الرصيد بوضع السجل المدني فقط أو من خلال إدخال رقم الطلب من موقعين مختلفين وهما موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وموقع وزارة العمل.