نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده هايبر الأسبوعية 29 أكتوبر 2020 الموافق 12ربيع الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده هايبر ،الذي دائما ما يقدم الكثير من العروض التسويقية بشكل كبير كل أسبوع خصومات هائلة على العديد والعديد من المنتجات المختلفة سواء من السلع الغذائية المتنوعة التي لاغني عنها في أي منزل، وأيضا الأدوات المنزلية المختلفة كذلك المنظفات التي يحتاجها الكثيرون الآن بشكل يومي للحماية من الفيروسات والجراثيم مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، هناك أيضا مستحضرات العناية بالبشرة للمرأة ومستحضرات العناية اليومية بالإضافة إلى مستحضرات الأطفال والعديد من المنتجات المتنوعية التى يقدمها hyper panda بشكل يومي وأسبوعي ولا ننس السحب الكبير الذي يوم به على العديد من الجوائز القيمة والكبيرة.

عروض بنده هايبر الأسبوعية من 29 أكتوبر وحتى 4نوفمبر

بعد عروض الثلاث أيام التي قدمها هايبر بندا والتي حققت نجاح كبير ، يقدم لنا الآن خصومات الأسبوع الأخير تحت عنوان مقاضيك علينا حيث أعلن أنه سيكون هناك 5 آلاف رابح بمنتجات مجانية بالإضافة إلى السحب الأخير على السيارة كيا حيث يقدم هايبر بنده 6 أسابيع من الجوائز لـ 42 ألف رابح ويبدوا أن المنافسة شديدة بين رواد هايبر بنده لشراء المنتجات المختلفة والدخول إلى السحب الكبير لتحقيق حلم الفوز ذلك بالإضافة طبعا إلى العروض الرائعة التي يقدمها على المنتجات المتنوعة والتي يتهافت عليها الكثيرون.

عروض هايبر بنده من السلع الغذائية

الكثير من العروض التي يقدمها لنا hyper panda اليوم على السلع الغذائية المتنوعة منها:

زيت نباتي نخيل 1.5 لتر بسعر 9.5 ريال

زيت زيتون 500 مللي بسعر 8.95 ريال

3علب من لحم التونا بالزيت النباتي بسعر 9.95 ريال

3 كيلو طحين فاخر بسعر 9.95 ريال

جبنه مثلثات أبو الولد (4*120جرام) بسعر 7.95 ريال

عصير طازج نادك 1.5 لتر بسعر 7.5 ريال

عروض الأسماك هايبر نده

يدم لندا بنده العديد من العروض على الأسماك في عروض الأسبوع الأخير من أكتوبر وتتضمن تلك العروض:

كيلو سمك سردين بسعر 5.95 ريال

كيلو تونا بسعر 15.95 ريال

كيلو سمك بلطي بحري بسعر 17.95 يال

كيلو سمك حبار أبيض بسعر 21.95 ريال

كيلو سمك شعور كبير بسعر 24.95 ريال

كيلو جمبري مطبوخ بحري 50/60 بسعر 28.95 ريال

كيلو جمبري بحري 20/30 بسعر 77.95 ريال.

الكثير من العروض التي يقدمها Hyper panda في الأسبوع الأخير يمكنكم التعرف عليها بالكامل داخل المقالة وسنقوم بتقديم أحدث العروض على الدوام فتابعونا.