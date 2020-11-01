نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده هايبر الأسبوعية 29 أكتوبر 2020 الموافق 12ربيع الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده هايبر ،الذي دائما ما يقدم الكثير من العروض التسويقية بشكل كبير كل أسبوع خصومات هائلة على العديد والعديد من المنتجات المختلفة سواء من السلع الغذائية المتنوعة التي لاغني عنها في أي منزل، وأيضا الأدوات المنزلية المختلفة كذلك المنظفات التي يحتاجها الكثيرون الآن بشكل يومي للحماية من الفيروسات والجراثيم مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، هناك أيضا مستحضرات العناية بالبشرة للمرأة ومستحضرات العناية اليومية بالإضافة إلى مستحضرات الأطفال والعديد من المنتجات المتنوعية التى يقدمها hyper panda بشكل يومي وأسبوعي ولا ننس السحب الكبير الذي يوم به على العديد من الجوائز القيمة والكبيرة.

عروض بنده هايبر الأسبوعية من 29 أكتوبر وحتى 4نوفمبر

بعد عروض الثلاث أيام التي قدمها هايبر بندا والتي حققت نجاح كبير ، يقدم لنا الآن خصومات الأسبوع الأخير تحت عنوان مقاضيك علينا حيث أعلن أنه سيكون هناك 5 آلاف رابح بمنتجات مجانية بالإضافة إلى السحب الأخير على السيارة كيا حيث يقدم هايبر بنده 6 أسابيع من الجوائز لـ 42 ألف رابح ويبدوا أن المنافسة شديدة بين رواد هايبر بنده لشراء المنتجات المختلفة والدخول إلى السحب الكبير لتحقيق حلم الفوز ذلك بالإضافة طبعا إلى العروض الرائعة التي يقدمها على المنتجات المتنوعة والتي يتهافت عليها الكثيرون.

عروض هايبر بنده من السلع الغذائية

الكثير من العروض التي يقدمها لنا hyper panda اليوم على السلع الغذائية المتنوعة منها:

زيت نباتي نخيل 1.5 لتر بسعر 9.5 ريال سعودي

زيت زيتون 500 مللي بسعر 8.95 ريال سعودي

3علب من لحم التونا بالزيت النباتي بسعر 9.95 ريال سعودي

3 كيلو طحين فاخر بسعر 9.95 ريال سعودي

جبنه مثلثات أبو الولد (4*120جرام) بسعر 7.95 ريال سعودي

عصير طازج نادك 1.5 لتر بسعر 7.5 ريال سعودي

أرز بسمتي أبو كاس 10كيلوجرام بسعر 59.95 ريال سعودي

زيت ذره عافيه 9لتر بسعر 69.95 ريال سعودي

عروض الأسماك هايبر نده

يدم لندا بنده العديد من العروض على الأسماك في عروض الأسبوع الأخير من أكتوبر وتتضمن تلك العروض:

كيلو سمك سردين بسعر 5.95 ريال سعودي

كيلو تونا بسعر 15.95 ريال سعودي

كيلو سمك بلطي بحري بسعر 17.95 يال سعودي

كيلو سمك حبار أبيض بسعر 21.95 ريال سعودي

كيلو سمك شعور كبير بسعر 24.95 ريال سعودي

كيلو جمبري مطبوخ بحري 50/60 بسعر 28.95 ريال سعودي

كيلو جمبري بحري 20/30 بسعر 77.95 ريال سعودي

كيلو سمك فيليه سالمون بسعر 69.95 ريال سعودي

كيلو سمك هامور بسعر 35.95 ريال سعودي

كيلو جمبري مزرعة 50/60 بسعر 29.95 ريال سعودي

كيلو جمبري مزرعة 30/40 بسعر 39.95 ريال سعودي

الكثير من العروض التي يقدمها Hyper panda في الأسبوع الأخير يمكنكم التعرف عليها بالكامل داخل المقالة وسنقوم بتقديم أحدث العروض على الدوام فتابعونا.