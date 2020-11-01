نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن راتب التقاعد عن طريق رقم الهوية وموعد صرفها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المملكة السعودية يقوم اعتمادها بشكل كبير على التكنولوجيا الرقمية في التقديم لمواطنيها كافة الخدمات وهذا توفيراً للوقت والجهد لديهم هذا من جهة، ومن أخرى فهذا لتحقيق رؤية السعودية 2030.

استعلام راتب التقاعد

تقوم مؤسسة التقاعد بالمملكة السعودية على توفير الخدمات المميزة للمتقاعد، حيث إنها توفر للمواطنين عدة من الاتفاقيات التي يقوم المتقاعد عن طريقها بالحصول على المسكن بأسعار مخفضة. كما أيضاً أنها تقوم بتقديم خدمات التمويل العقاري، وحساب معاش التقاعد وهذا باحتساب الرواتب التقاعدية الشهرية للمتقاعد العسكري والمدني.

استعلام راتب التقاعد برقم الهوية

ويكون الاستعلام عن رواتب التقاعد بواسطة رقم الهوية عن طريق الدخول للموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد العام للخدمات الإلكترونية على خدمة حسابي، كما أيضاً يمكن للمتقاعد القيام بالاستفسار و الاستعلام عن رصيد المعاش، والتأمين الصحي الخاص به.

جدول رواتب المتقاعدين 2020

وقد تم وضع وتعيين الموعد الخاص بصرف الراتب للمتقاعد، وذلك وفقاً للأيام الأسبوعية فنظام المملكة السعودية، إذا كان الموعد المحدد لراتب المتقاعد هو يوم الجمعة فيتم إيداع راتبه اليوم السابق له وهو الخميس، وإذا كان الموعد المحدد لراتب المتقاعد هو يوم السبت فيتم إيداع راتبه اليوم التالي له وهو الأحد، وهذا لإن يومي الجمعة والسبت تعد إجازة رسمية.

والتاريخ المحدد لراتب المتقاعد هو يوم 25 من شهر أكتوبر 2020م والذي يوافق يوم 8 من صفر 1442ه، ويكون نزول راتب المتقاعد لشهر نوفمبر في اليوم المحدد له 25 من شهر نوفمبر 2020م والذي يوافق يوم 10 من ربيع الأول 1442ه، والتاريخ المحدد لراتب المتقاعد هو يوم 24 من شهر ديسمبر 2020م والذي يوافق يوم 9 من ربيع الثاني 1442ه.