نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد لشهر نوفمبر من الموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد pension.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتقاعد بمساعدة وزارة المالية قامت بتحقيق التقدم على الجانبين المادي والاقتصادي، ولهذا قامت بصرف معاشات شهرية لسن التقاعد للأشخاص المدنيين والعسكريين، وهذا يأتي تبعاً لخطة الجدول الثابت التى قامت المؤسسة بوضعة وذلك بمساعدة وزارة المالية، وقامت بالإعلان عن موعد صرف راتب التقاعد الجديد قبل الميعاد الأساسي، وهذا لتنبيه الأشخاص به.

صرف راتب التقاعد لنوفمبر

قامت وزارة المالية بمساعدة المؤسسة العامة للتقاعد في إنشاء مواقيت زمنية محددة لموعد صرف راتب التقاعد الجديد على مدار شهور السنة، كما كان من المقرر أنه سوف يقومون بصرف راتب التقاعد لشهر نوفمبر في يوم 25 الموافق يوم الأربعاء.

الاستعلام عن راتب التقاعد

قامت المؤسسة العامة للتقاعد بإنشاء خدمة للاستعلامات عن رواتب التقاعد، وذلك من خلال إتباع الأتي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد. الضغط على الخدمات الإلكترونية. يقوم العميل باختيار خيار التعريف راتب التقاعد. النقر على بداية الخدمة. إدخال رقم الهوية. إدخال كلمة السر الخاصة بك. الضغط على تسجيل الدخول باستخدام. ستظهر جميع تفاصيل راتب التقاعد. خدمة صرف راتب التقاعد

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