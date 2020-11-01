نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء se.com.sa/ar-sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة دومًا ما تحرص كافة مؤسسات الدولة على التطوير من أجل التيسير على المواطنين والمقيمين على حد سواء وشمل ذلك التطوير قطاع الكهرباء حيث قامت شركة الكهرباء بإتاحة معرفة قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على ذلك بشكل تفصيلي
فاتورة الكهرباء برقم الحساب
يقع مقر الشركة بمدينة الرياض، ويشغل فهد بن حسن السديري رئاستها، وهي تُعد شركة مساهمة،اختصاصها إنتاج وتوزيع وكذلك نقل الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية، وتقدم الشركة العديد من الخدمات عبر موقعها الرسمي ولعل أهم تلك الخدمات هو معرفة القيمة المالية والاستهلاكية لفواتير الكهرباء.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب
لمن يرغب في معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به عليه إتباع بعض الخطوات البسيطة وهى كالتالي:-
- الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.
- عقب تسجيل الدخول قم بإدخال رقم الحساب الخاص بك.
- عقب ذلك انتظر قليلًا ومن ثم ستظهر أمامك كافة التفاصيل التي تخص فواتيرك القديمة والحديثة.
إنشاء حساب بالموقع الرسمي لشركة الكهرباء
يُعتبر رقم الحساب ذا أهمية كبيرة لاحتياج العميل إليه لمعرفة قيمة الفاتورة ويمكن إنشاؤه عبر الخطوات التالية:-
- قم بالدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء.
- على يمين الموقع سيظهر أمامك زر التسجيل قم بالنقر عليه.
- اختر نوعية الحساب الذي ترغب في إنشائه حساب شركات أو أفراد.
- قم باختيار حساب أفراد ومن ثم قم بتحديد الهوية مواطن أم مجلس تعاون أم زائر.
- أدرج كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء se.com.sa/ar-sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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