اتحاد الأمراض المعدية … الكاتب الصحفي / أ.د سهل الهاجوج

طالعتنا الأخبار عن بعض حالات الانفلونزا وكورونا متحدة في بعض المرضى مما يؤدي إلى تفاقم الحالة المرضية عند هؤلاء المصابين. اتحاد الأمراض المعدية ليس بجديد البتة لأننا راينا اتحاد الدرن(مرض بكتيري)والذي تسببه جرثومة المتفطرة السلية (mycobacterium tuberculosis) مع الإيدز (مرض فيروسي) والذي يسببه فيروس نقص المناعة المكتسبة

(human immunodeficiency virusهذا الاتحاد نجم عنه أثار كارثية على المصابون بهذين المرضين إذ علم أن شخص واحد يموت بالدرن بين كل ثلاثة أشخاص مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة، فلماذا يموت شخص بالدرن من بين كل ثلاثة أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة؟

الجواب: لأن فيروس نقص المناعة (وبلغة بسيطة) يصيب بعض الخلاية المناعية الاساسية التي يحتاجها الجهاز المناعي لمحاربة الدرن , لذا يصعب على الجهاز المناعي محاربة الدرن والسيطرة عليه والتخلص منه. والإصابة بفيروس نقص المناعة ليس فقط يجعل من الصعب السيطرة على الدرن بل يجعل من الجسم فريسة لعديد من الأمراض المعدية والانتهازية التي غالبا تخضع لسيطرة الجهاز المناعي , وبالعودة إلى اتحاد فيروس الانفلونزا وفيروس كورونا نقول أن اتحادهما متوقع وقد نشاهد حالات عديدة في قادم الايام خصوصا مع دخول فصل الشتاء واستفحال فيروسات الانفلونزا بشكل عام خلال ايام البرد , واتحادهما قد يشكل تحدي جديد أمام المسؤولين في وزارات الصحة حول العالم . وقد يضغط هذا الاتحاد على إمكانيات المستشفيات والكوادر الطبية والامكانيات الصحية

وهناك نوع آخر من الاتحاد وهو اتحاد الدرن مع كورونا وهذا الاتحاد قد يكون خطير جداً على الحياة البشرية، والدرن مرض بكتيري كما اسلفت ولكن تقدر منظمة الصحة العالمية بأن ثلث سكان الكرة الارضية مصابون به كامناً (أي بدون أعراض)، والدرن يصيب الرئيتين بالدرجة الأولى (70%من الحالات رئوية) وكورونا مرض فيروسي ويصيب الرئتين أيضا وهنا تكمن الخطورة إذا مااتحد , لان الرئتان ستصبحان ميدان المعركة لكلا المرضين، وقد يتنازعان السيطرة لان الدرن مرض بكتيري ويحتاج إلى استجابة مناعية تختلف عن مايستجيب به الجهاز المناعي ليحارب فيروس كورونا فلو أصيب شخص ما بالدرن وكورونا في ذات الوقت لربما رأينا دماراً هائلا في الرئيتين بسبب الاستجابة المناعية لكل منهما وقد يزداد الأمر سوءا إذا ماكانت جرثومة الدرن مقاومة للعلاج مما يستدعي فترة طويلة تمتد حتى السنتان لعلاج هكذا جرثومة مقاومة، والدمار في الرئتين لا يقف عند حد إذا ما خرج الجهاز المناعي عن السيطرة وأصبح يستجيب بما يعرف بالعاصفة المناعية والتي سوف أفرد لها مقالاً خاصا به

وبالعودة إلى اتحاد الأمراض المعدية فإنني أقول قد نشاهد أعداد كبيرة من الناس قد تموت وقد يصل عدد الموتى إلى 80 مليون بحسب توقعات منظمة الصحة العالمية في تقريرها الصادر عام 2019 إذ توقعت المنظمة بان الأمراض المعدية سوف تحصد 80 مليون إنسان ولكن دون النظر في اتحاد الامراض المعدية مع بعضها البعض

لذا في ظني قد لايستطيع مرض واحد كالدرن أو كورونا أو الملاريا أو الايدز حصد هذا العدد ولكن الاتحاد في مابين الأمراض المعدية كما رأينا اتحاد فيروسي- فيروسي (الانفلونزا و كورونا) واتحاد بكتيري – فيروسي (كالدرن والإيدز أو كورونا) قد يتحقق ما توقعته منظمة الصحة العالمية أي وفاة 80 مليون إنسان في قادم الأيام أسال الله أن يقينا شر اتحاد الامراض المعدية وشر جميع الأمراض.

أ.د سهل بن عبد العزيز الهاجوج

مختص في الأمراض المعدية