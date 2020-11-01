216 فرقة تطوعية يعملون من خلال التواجد في المسجد النبوي خلال اسبوعين

دوت الخليج – المدينة :

هذا وقد تكون الفريق التطوعي الإسعافي التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة من 1744 متطوع ومتطوعة بلغ عدد المتطوعين من الرجال 1191 متطوع و 553 متطوعة شكلوا 216 فرقة تطوعية في الفترة من 1-14 / ربيع الاول /1440هـ .

حيث تم مباشرة ما يربو على 257 بلاغاً في المسجد النبوي وساحاته تم معالجة 243 حالة ونقل 86 حالة إلى الفرق الإسعافية المتمركزة في المسجد النبوي او المراكز الصحية المحيطة بالمسجد .

هذا وقد تم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل بدء عملهم الفعلي والمتمثل بعمل الإجراءات الإحترازية والفرز والعمل الإسعافي لقاصدي المسجد النبوي الشريف كما يشتمل التجهيز للتطوع على عربات كهربائية و اجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق كما تم تخصيص احدى القنوات اللاسلكية لتيسير اعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي .

صرح بذلك” لبلادي نيوز ” المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي