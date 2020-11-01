لقاء ” الاتصال الاعلامي ” عبر منصة (زوم) للمدربة والمستشارة الإعلامية جواهر الحارثي

دوت الخليج : تركي السليمي – المدينة المنورة
ضمن خطة البرنامج التدريب الميداني نظمت دوت الخليج بالشراكة المجتمعية مع جامعة طيبة
يوم الاربعاء الموافق 1442/3/15هـ ،في تمام الساعة التاسعة مساء حتى الساعة العاشرة مساء
لقاء ” الاتصال الاعلامي ”
عبر برنامج (زوم)تحت تقديم المدربة والمستشارة الاعلامية أ.جواهر الحارثي .
في البداية قدم أ.عماد الصاعدي رئيس تحرير دوت الخليج مقدمة ذكر فيها أهمية علاقة التواصل الاعلامي في مهارات الاتصال الفعال حول التأثير في التدريب والتعليم عن بعد وبعد ذلك تضمن اللقاء على عدة محاور يرتكز عليها الاعلامي في الاتصال ذكرتها أ.جواهر الحارثي ومن أهمها مفهوم الاعلام وعلاقة الاتصال بالاعلام وختمت اللقاء بشرح مهارات الإعلامي المتكامل وفيما بعد أجابت على أسئلة جميع الطلاب والطالبات المتدربين .
وبالختام قدم شكره أ.عماد الصاعدي لمقدمة اللقاء على جهودها المبذوله في طرح وشرح اللقاء وأيضاً تم شكر الطلاب والطالبات على مشاركاتهم وحضورهم للقاء .
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