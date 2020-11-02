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عمر شويل - جدة قرض شخصي من تسهيل للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب حيث تعتبر شركة تسهيل للتمويل من إحدى الشركات التى تقدم أنواع مختلفة من التمويلات الشخصية المميزة للعملاء فهي تسعى دائماً إلى الترقي بالخدمات المالية التى تقدمها للعملاء فتقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ولا يحتاج أيضاً إلى تحويل الراتب فهو تمويل مميز ولا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

شروط الحصول على القرض الشخصي لدى تسهيل للتمويل

تقدم شركة تسهيل للتمويل بالمملكة مجموعة متنوعة من القروض التمويلية والتى لها العديد من المزايا ولكن لكي يستطيع المتقدم الحصول عليه لابد من توافر نقاط معينه وهي كما يلي

للمتقاعدين لابد أن يكون عمر العميل المتقدم لا يتجاوز عن 70 عام وقت الإنتهاء من جميع الأقساط ولابد أيضاً أن لا يقل صافي دخله الشهري عن 5000 ريال ولابد أيضاً أن يكون العميل مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة للعاملين بالقطاع العسكري لابد أن عمر العميل المتقدم لا يقل عن 25 عام ولا يتعدى 50 عام ويشترط أيضاً لا ينقص دخله عن 10000 ريال وأن لا تقل مدة الخدمة في العمل عن 3 أشهر وللعاملين بالقطاع الحكومي لابد أن يكون عمر العميل من 21 عام إلى 25 عام ويكون قد قضى مدة عمل سنه على الأقل ويكون راتبه لا يقل عن 12000ريال ومن عمر 25 عام وحتى 60 عام لابد أن لا يقل دخل العاملين بالقطاع الحكومي عن 5000 ريال لابد ان تكون جهة العمل للعميل معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل

مزايا القرض لدى تسهيل للتمويل

يتميز التمويل الشخصي لدى تسهيل للتمويل بعدد من المزايا التى توفرها شركة تسهيل للتمويل بالمملكة لكي يستطيع المتقدم من الحصول على التمويل

يتميز التمويل لدى شركة تسهيل للتمويل بأن قيمة التمويل تصل إلى ضعف الراتب

أيضاً هذا التمويل الشخصي لدى تسهيل للتمويل يتميز بأنه لا يحتاج إلى ضامن

وأيضاً هذا القرض لا يحتاج لتحويل الراتب

التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية

يتميز بأن العميل يستطيع السداد على فترات زمنية ميسرة تصل إلى 24 شهر

طريقة الحصول على القرض لدى شركة تسهيل للتمويل