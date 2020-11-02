نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي من تسهيل للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في المقال التالي
عمر شويل - جدة قرض شخصي من تسهيل للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب حيث تعتبر شركة تسهيل للتمويل من إحدى الشركات التى تقدم أنواع مختلفة من التمويلات الشخصية المميزة للعملاء فهي تسعى دائماً إلى الترقي بالخدمات المالية التى تقدمها للعملاء فتقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ولا يحتاج أيضاً إلى تحويل الراتب فهو تمويل مميز ولا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
شروط الحصول على القرض الشخصي لدى تسهيل للتمويل
تقدم شركة تسهيل للتمويل بالمملكة مجموعة متنوعة من القروض التمويلية والتى لها العديد من المزايا ولكن لكي يستطيع المتقدم الحصول عليه لابد من توافر نقاط معينه وهي كما يلي
- للمتقاعدين لابد أن يكون عمر العميل المتقدم لا يتجاوز عن 70 عام وقت الإنتهاء من جميع الأقساط ولابد أيضاً أن لا يقل صافي دخله الشهري عن 5000 ريال ولابد أيضاً أن يكون العميل مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة
- للعاملين بالقطاع العسكري لابد أن عمر العميل المتقدم لا يقل عن 25 عام ولا يتعدى 50 عام ويشترط أيضاً لا ينقص دخله عن 10000 ريال وأن لا تقل مدة الخدمة في العمل عن 3 أشهر
- وللعاملين بالقطاع الحكومي لابد أن يكون عمر العميل من 21 عام إلى 25 عام ويكون قد قضى مدة عمل سنه على الأقل ويكون راتبه لا يقل عن 12000ريال
- ومن عمر 25 عام وحتى 60 عام لابد أن لا يقل دخل العاملين بالقطاع الحكومي عن 5000 ريال
- لابد ان تكون جهة العمل للعميل معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل
مزايا القرض لدى تسهيل للتمويل
يتميز التمويل الشخصي لدى تسهيل للتمويل بعدد من المزايا التى توفرها شركة تسهيل للتمويل بالمملكة لكي يستطيع المتقدم من الحصول على التمويل
- يتميز التمويل لدى شركة تسهيل للتمويل بأن قيمة التمويل تصل إلى ضعف الراتب
- أيضاً هذا التمويل الشخصي لدى تسهيل للتمويل يتميز بأنه لا يحتاج إلى ضامن
- وأيضاً هذا القرض لا يحتاج لتحويل الراتب
- التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية
- يتميز بأن العميل يستطيع السداد على فترات زمنية ميسرة تصل إلى 24 شهر
طريقة الحصول على القرض لدى شركة تسهيل للتمويل
- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة تسهيل للتمويل
- ثم الضغط على طلب القرض
- وأستكمال جميع الخطوات بالترتيب
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