“الإتصال الإعلامي ” لقاء نظمته “دوت الخليج ” لطلاب وطالبات الإعلام في التدريب الميداني

دوت الخليج : الأحساء – وضحى الونيس

نظمت صحيفه دوت الخليج الإلكترونية مساء اليوم الأحد الموافق ١٥/٣/١٤٤٢هـ لقاء افتراضي على منصة زووم مع المستشارة الإعلامية والكاتبة الصحفية والمدربة / جواهر الحارثي بعنوان

“الإتصال الإعلامي ” , وأدار اللقاء رئيس التحرير والمشرف العام للتدريب الميداني الأستاذ عماد الصاعدي , ومديرة الإعلام الرقمي والمشرفة على التدريب الميداني الأستاذة أوصاف الفارس , وفي اللقاء قد تم النقاش عن مفهوم الإعلام، مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، مهارات صياغة التقارير، علاقة الإتصال بالإعلام، مدخل إلى الإعلام التفاعلي، أبعاد الإعلام التفاعلي،مهارات الإعلامي المتكامل.

فقد ركز في هذا اللقاء على مهارات الإعلامي المتكامل الذي يتقن فن التعامل مع وسائل الإعلام فهي منصه تواصل بين الإعلامي والجمهور دون الحاجه لوسيط وتسخيرها لنقل وسيلة ترتقي به وبمجتمعه،فالإعلامي الناجح فعّال كتابياً وصوتياً لكل مايدور حوله.