“دوت الخليج” تواصل تألقها بلقائها الرابع..

دوت الخليج – المدينة : ربى العوفي
أقيم في مساء يوم الأحد الموافق 1 نوفبر رابع لقاءات برنامج التدريب الميداني لصحيفة ” دوت الخليج” لجامعة طيبة وجامعات أخرى ، وكان ضيفة اللقاء جواهر الحارثي مدربة معتمدة وكاتبة صحافية و مستشارة إعلامية وكان اللقاء بعنوان “الإتصال الإعلامي” ضمن خطة برنامج التدريب الميداني ، و شمل اللقاء أهم المحاور الإتصالية منها مفهوم الإعلام ومهارات التعامل مع وسائل الأعلام و مهارات صياغة التقارير الإعلامية و علاقة الإتصال بالإعلام و مدخل الإعلام التفاعلي و أبعاد الإعلام التفاعلي و مهارات استخدام وسائل الإعلام ومهارات الإعلامي المتكامل .
“دوت الخليج” تميزت في خطتها المتكاملة للتدريب الميداني لطلاب وطالبات قسم الإعلام لتهيئتهم الى سوق العمل من خلال عمل وروشات تدريبية مع أفضل الخبراء المختصين بالعمل الصحفي .
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