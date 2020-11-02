“دوت الخليج” تواصل تألقها بلقائها الرابع..

دوت الخليج – المدينة : ربى العوفي

أقيم في مساء يوم الأحد الموافق 1 نوفبر رابع لقاءات برنامج التدريب الميداني لصحيفة ” دوت الخليج” لجامعة طيبة وجامعات أخرى ، وكان ضيفة اللقاء جواهر الحارثي مدربة معتمدة وكاتبة صحافية و مستشارة إعلامية وكان اللقاء بعنوان “الإتصال الإعلامي” ضمن خطة برنامج التدريب الميداني ، و شمل اللقاء أهم المحاور الإتصالية منها مفهوم الإعلام ومهارات التعامل مع وسائل الأعلام و مهارات صياغة التقارير الإعلامية و علاقة الإتصال بالإعلام و مدخل الإعلام التفاعلي و أبعاد الإعلام التفاعلي و مهارات استخدام وسائل الإعلام ومهارات الإعلامي المتكامل .

“دوت الخليج” تميزت في خطتها المتكاملة للتدريب الميداني لطلاب وطالبات قسم الإعلام لتهيئتهم الى سوق العمل من خلال عمل وروشات تدريبية مع أفضل الخبراء المختصين بالعمل الصحفي .