لقاء الإتصال الإعلامي ضمن خطة التدريب الميداني “لبلادي نيوز “

دوت الخليج – الأحساء : أسماء الهلال في تاريخ ١٤٤٢/٤/١٥ من يوم الأحد الموافق 2020/11/1 , تم عقد لقاء الإتصال الإعلامي مع المدربة المعتمدة الكاتبة الصحفية والمستشارة الإعلامية الأستاذة جواهر الحارثي ،و المحاور رئيس التحرير لصحيفة دوت الخليج الأستاذ عماد الصاعدي،وذلك عبر القاعة التفاعلية زوم،تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة في مفهوم الإعلام وكيفية صياغة التقارير الإعلامية و ابتكار طرق ابداعية لوصول الخبر لأكبر شريحة ممكن ومحاكاة شرائح المجتمع ،لقاء زاخر بالمعلومات والأمثلة التي تحاكي واقعنا الإجتماعي.

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