نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات وصرف المعاش التقاعدي ودعم ساند مخصص شهر نوفمبر لأصحاب المعاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت من خلال الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن صرف معاشات شهر نوفمبر لأصحاب المعاشات المتقاعدين، حيث تعد هذه الفئة هي الفئة الأكثر استفادة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، حيث يهدف ساند إلى صرف مبالغ مالية لمن لم يجد عمل ويجد صعوبة في الحصول عليه كنوع من المساندة ومساعدته على ظروف المعيشة وصعوبة الحياة، خاصة في ظل هذه الظروف الأخيرة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، والحد من عمل الكثير من الجهات وتوقف العمل في بعض المصالح وتقليل أعداد العمال والموظفين في البعض الآخر.

صرف دعم ساند بأثر رجعي :

ومن الجدير بالذكر أنه تم توجيه أمر ملكي في وقت سابق من الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود خادم الحرمين الشريفين، ويضم الأمر الملكي المانع للاستحقاق تعويض ساند استثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه، بالإضافة إلى أنه قام بتوجيه الصرف بأثر رجعي لكافة المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، وأشار الاستاذ محمد الجدعان إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر ومن جهتها أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة وسيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.

التأمينات تلزم المنشآت الأقل تضرراً بتخفيض المدعومين :

ومن جانب أخر أن التأمينات الاجتماعية قامت بالتشديد على المنشأت الأقل تضرراً على الالتزام بخفض نسبة السعوديين المدعومين إلى حوالي 50% من إجمالي العاملين السعوديين، وذلك في الموعد المحدد لها قبل نهاية يوم 15 من شهر أغسطس الجاري للمنشأت المتجاوزة للنسبة، وذلك من خلال حساب المنشأة في التأمينات أونلاين بإزالة المشتركين لتحقيق الحد الأقصى للنسبة المسموح بها، كما بينت أنه في حال عدم تعديل طلب الدعم وإزالة المشتركين للمنشأت المتجاوزة للنسبة وفق الموعد المحدد سوف يلغى الدعم عن المنشأة، ومن الجدير بالذكر أن تعويض شهر أغسطس صرف لجميع المستفيدين المسجلين حالياً في سجلات ساند بنفس الآلية السابقة ووفقا لنسب الدعم الحالية.