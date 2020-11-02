نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة السعودية 1442 كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة السعودية 1442، هي الأكثر بحثاً حالياً من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على التمويل، حيث أعلنت المنصة الخاصة بسلفة عن إمكانية الحصول على التمويل بدقائق معدودة بعد الانتهاء من تقديم الطلب ويتم ذلك عن طريق تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بطريقة سهلة وبسيطة حتى نضمن وصول التمويل بالوقت المناسب، بالإضافة إلى أنها أعلنت عن الشروط التي جعلت العملاء تنجذب إلى المنصة بهذا الكم الكبير، ويمكن لكل المواطنين التعرف على كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة مع التعرف على أهم الشروط والمستندات المطلوبة.

كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة السعودية 1442

هناك عدة خطوات على العميل اتباعها للحصول على تمويل منصفة سلفة السعودية وهي:

على العملاء الدخول مباشرةً على منصة سلفة السعودية عبر الرابط الخاص بها.

ثم يتم النقر على إنشاء حساب جديد وكتابة جميع البينات المطلوبة الخاصة بالشخص، ثم النقر على كلمة تسجيل الدخول.

بعدها يجب أن تقوم باختيار قسم طلب تمويل وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم تسجيل الدخول.

حفظ جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدم حتى تتم استكمال عملية تقديم الطلب.

بعد تنفيذ كل هذه الخطوات لابد من أن يتم النقر على طلب التمويل.

أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل منصة سلفة

يوجد بعض من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة بكل شخص متقدم للحصول على التمويل أهمها التالي:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون مقيم بالسعودية وسعودي الجنسية.

يجب من أن يكون له سجل ائتمان ممتاز.

يجب أن لا تقل مدة العمل الحالية عن 6 أشهر كاملة.

يجب أن يكون حاصل على وظيفة.

يجب أن لا يقل راتبه الشهري عن 3000 ريال سعودي.

يجب أن لا يكون لديه أي قضايا مالية أو حصل من قبل على تمويل شخصي من أي بنك.

يجب أن لا يقل سنه عن 18 سنة.

أهم المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

يجب أن يوفر الشخص الذي يريد الحصول على تمويل سلفة المستندات التالية: